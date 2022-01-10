У Харкові власниці одного з туристичних агентств загрожує до трьох років ув’язнення за продаж клієнтці підробленого ПЛР-тесту на коронавірус.

Про деталі поінформували в пресслужбі Харківської обласної прокуратури. За даними слідства, на початку вересня минулого року до цього турагентства звернулася жінка. Вона хотіла придбати путівки до Греції чи Туреччини й планувала поїхати в подорож разом із родиною.

Оскільки для поїздки потрібен був негативний ПЛР-тест на Covid-19, власниця турагентства запропонувала жінці придбати його за 500 грн. І та погодилася.

Клієнтка передала необхідні кошти директорці агентства, а взамін отримала фейкову довідку з негативним результатом ПЛР-тесту, видану однією з медлабораторій.

У рамках розслідування відбулися обшуки в приміщенні туристичного агентства, під час яких біли виявлені інші довідки про замовлення ПЛР-тестів, гроші, мобільні телефони та комп’ютерна техніка.

У Харкові судитимуть власницю турагентства за продаж фейкового Covid-тесту / 2 фотографии

Розслідування проходить за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам).

Прокуратура вже спрямувала до суду обвинувальний акт щодо власниці турагентства. Тепер жінці загрожує штраф, або арешт до шести місяців, або обмеження волі до трьох років, або ув’язнення на строк до трьох років.

У середині грудня в Києві викрили велику мережу з виготовлення фейкових Сovid-сертифікатів. Щомісячний прибуток організаторів мережі перевищував 5 млн грн.

А нещодавно на Закарпатті було викрито підпільну типографію, на якій масово виготовляли підроблені Covid-сертифікати. Йдеться про тисячі документів щомісяця.

Джерело: Харківська обласна прокуратура