Міністерство освіти та науки України оприлюднило дати проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ) на всі спеціальності та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) до магістратури у 2022 році.

Реєстрація охочих скласти ЄВІ та ЄФВВ розпочнеться 26 квітня та триватиме до 17 травня 2022 року – за часом до 18.00.

Основна сесія ЄВІ запланована на 22 червня, а додаткова відбудеться 10 вересня (реєстрація 26 липня – 4 серпня).

Єдине фахове випробування складатиметься з двох частин – тесту загальної компетентності, що відбудеться 20 червня, та предметного тесту – дати по спеціальностях різняться:

економіка та міжнародна економіка – 24 червня;

право та міжнародне право – 24 червня;

облік та фінанси – 29 червня;

політологія та міжнародні відносини – 29 червня;

психологія та соціологія – 29 червня;

управління та адміністрування – 1 липня.

Якщо вступник хоче скласти кілька тестів, які перетинаються за часом, тоді він має визначити, який предмет складатиме в основну сесію, а який у додаткову.

У травні минулого року для магістрів та бакалаврів запровадили єдиний державний кваліфікаційний іспит. ЄДКІ запровадили не для всіх спеціальностей, а лише для низки. З переліком ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.