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Вступ до магістратури-2022: у МОН оприлюднили розклад ЄВІ та ЄФВВ

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
вступ

Міністерство освіти та науки України оприлюднило дати проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ) на всі спеціальності та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) до магістратури у 2022 році.

Реєстрація охочих скласти ЄВІ та ЄФВВ розпочнеться 26 квітня та триватиме до 17 травня 2022 року – за часом до 18.00.

Основна сесія ЄВІ запланована на 22 червня, а додаткова відбудеться 10 вересня (реєстрація 26 липня – 4 серпня).

Єдине фахове випробування складатиметься з двох частин – тесту загальної компетентності, що відбудеться 20 червня, та предметного тесту – дати по спеціальностях різняться:

  • економіка та міжнародна економіка – 24 червня;
  • право та міжнародне право – 24 червня;
  • облік та фінанси – 29 червня;
  • політологія та міжнародні відносини – 29 червня;
  • психологія та соціологія – 29 червня;
  • управління та адміністрування – 1 липня.

Якщо вступник хоче скласти кілька тестів, які перетинаються за часом, тоді він має визначити, який предмет складатиме в основну сесію, а який у додаткову.

У травні минулого року для магістрів та бакалаврів запровадили єдиний державний кваліфікаційний іспит. ЄДКІ запровадили не для всіх спеціальностей, а лише для низки. З переліком ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

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Джерело: Міносвіти

Фото: Unsplash

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