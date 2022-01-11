На нові правила обслуговування громадян перейдуть понад сім тисяч держустанов

Міністерство цифрової трансформації України запровадило єдині стандарти якості надання послуг громадянам.

Відповідний наказ опубліковано на офіційному сайті відомства.

Зокрема, новим вимогам відповідатимуть понад сім тисяч державних органів, що дозволить підвищити рівень сервісу та надасть рівні умови для всіх груп населення.

За словами заступника міністра цифрової трансформації Людмили Рабчинської, виконання наказу дозволить на практиці реалізувати сучасний клієнтоорієнтований підхід у державних установах та наблизити рівень сервісу до європейських та світових стандартів.

– Крім того, це спростить роботу співробітників ЦНАП та інших фронт-офісів, які надають адмінпослуги. У них з’явиться чіткий порядок дій та варіанти реагування на нетипові ситуації, – заявила вона.

Нові вимоги

Якісно та без дискримінації надавати послуги всім, хто звертається, у тому числі людям з інвалідністю, людям похилого віку, іноземцям та представникам національних меншин;

уникати виникнення конфліктних ситуацій із відвідувачами;

у проблемних ситуаціях фокусуватися на можливостях та вирішенні проблеми, а не на обмеженнях;

щодня збирати та реагувати на відгуки відвідувачів та враховувати їх зауваження щодо покращення якості сервісу;

підтверджувати отримання електронних листів і вказувати ПІБ та контакт працівника, який їх пропрацює, якщо послуга надається електронною поштою;

відповідати протягом п’яти хвилин під час спілкування в онлайн-чаті, а якщо на відповідь потрібно більше часу, клієнт повинен бути попереджений протягом хвилини.

Оновлені вимоги

Надавати послуги різним групам населення, у тому числі інформувати клієнтів мовою жестів, або використовувати перекладач для спілкування з іноземцями;

адаптувати місця очікування та обслуговування для людей з інвалідністю, відвідувачів з дітьми будь-якого віку, а також допомагати їм під час візиту;

надаватись на прохання відвідувачів збільшеним шрифтом або шрифтом Брайля.

Рабчинська додала, що нові стандарти є обов’язковими для всіх ЦНАПів, сервісних центрів МВС, державних міграційних служб та інших держорганів, які надають адмінпослуги українцям.

Вона наголосила, що наказ було підготовлено за експертною підтримкою проекту SURGE, Асоціації об’єднаних територіальних громад, Всеукраїнського Громадського об’єднання Національна Асамблея людей з інвалідністю України, а також органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.