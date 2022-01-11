Податкові соціальні пільги для батьків у 2022: хто має право

Батьки, які мають двох та більше неповнолітніх дітей, у 2022 році можуть розраховувати на податкову соціальну пільгу при певному розмірі доходу.

Йдеться про зменшення суми загального місячного доходу, що оподатковується, у вигляді зарплати (інших прирівняних до неї виплат, компенсацій та винагород), на суму податкової соціальної пільги, якщо її розмір не перевищує суму, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму на 1 січня (2 481 грн), помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень (3 470 грн).

Тобто батьки можуть розраховувати на надання податкової соціальної пільги, якщо граничний розмір доходу не перевищує 3 470 грн.

Платники податків, які утримують двох чи більше дітей віком до 18 років, мають право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100% від суми пільги. У 2022 – це 1 240,50 грн у розрахунку на кожну дитину.

На податкову соціальну пільгу у розмірі 150% від суми пільги (у 2022 – 1 860,75 грн) мають право:

одинокі матері або батьки, вдови, вдівці, опікуни чи піклувальники – у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

батьки, які мають неповнолітню дитину з інвалідністю.

Така податкова пільга надається до кінця року, у якому дитина досягає 18-річного віку, а у разі її смерті до досягнення зазначеного віку – до кінця року, на який припадає смерть.