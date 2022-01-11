Університет президента та дистанційне навчання: важливі події у сфері освіти у 2021 році

Асоціація інноваційної та цифрової освіти підбила підсумки щодо найважливіших подій у сфері освіти за 2021 рік. Серед них – платформа для дистанційного навчання, будівництво президентського університету, різноманітні проєкти та події.

Норматив року

Міністерство освіти і науки України затвердило типову освітню програму для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти. На її основі кожен заклад освіти може створювати власну освітню програму – так звану модульну програму.

З 1 вересня 2022 року учні, які перейдуть до 5 класу, отримають можливість навчатися за новою освітньою програмою, передбаченою реформою нової української школи.

Прем’єра року

З 30 квітня вперше в історії українського парламенту запрацювала платформа дистанційного навчання Верховної Ради України, яка стала основою системного навчання співробітників Апарату і Комітетів ВРУ, народних депутатів України та їхніх помічників.

Аналогічні проєкти успішно працюють у парламентах провідних країн світу, що суттєво покращує якість законотворчої діяльності та забезпечує інституційну пам’ять вищого законодавчого органу влади. Проєкт реалізували за підтримки проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи.

Будівництво року

В Україні розпочалось будівництво президентського університету. Відповідне доручення 31 травня підписав Володимир Зеленський.

— Це заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього, – переконаний він.

Освітній процес будуватиметься на засадах підготовки професіоналів найвищого рівня за напрямами:

інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект;

нанотехнології;

аерокосмічні технології;

новітні енергетичні технології;

біотехнології та науки про здоров’я;

глобалізація та міжнародні комунікації – які є основою технологічного укладу 6.0.

Проєкт року

Понад 50% українців працюють не за фахом. Саме це стало передумовою для визначення профорієнтації одним з основних пріоритетів діяльності у 2021 році Міністерства освіти і науки України, яке запровадило Всеукраїнський проєкт з профорієнтації та побудови кар’єри Обери професію своєї мрії, що стартував 11 серпня.

Кожен учень старших класів має можливість сформувати власний Паспорт Здібностей, щоб свідомо обрати професію, в якій він може бути успішним.

В Україні запустився ефективний “соціальний ліфт”, який з’єднує навчальні заклади та роботодавців, що стане основою формування системного кадрового резерву та реформи старшої профільної школи в рамках нової української Школи.

Можливість року

20 серпня Міністерство культури та інформаційної політики України презентувало Національну екосистему вивчення та тестування рівня володіння української мови Моя мова.

Вона складається з платформи-агрегатора, мультимедійного курсу Сучасна українська мова у міжнародному форматі SCORM, платформи для навчання іноземців та української діаспори Speak Ukraine, а також адаптивної системи тестування рівня володіння українською мовою. За перший місяць нею скористалося понад 50 тис. людей.

Подія року

Понад півмільйона школярів стали учасниками першого Всеукраїнського уроку з профорієнтації, який відбувся у прямому ефірі 12 жовтня. Захід ініціювало Міністерство освіти і науки України спільно з Інститутом модернізації змісту освіти.

Власними історіями успіху з молоддю поділились відомі зірки: Євген Клопотенко, який входить до топ-50 кухарів світу, та олімпійський чемпіон у Токіо від України – Жан Беленюк.

Школи масово викладали фото та відео, як дивились урок цілими класами на території всієї країни. Подія увійшла до Національної книги рекордів, як наймасовіший урок в Україні.

Цифровізація року

Понад 1 млн українців вже зареєструвалися на навчання у межах Національного проєкту з розвитку цифрової грамотності Дія. Цифрова освіта від Міністерства цифрової трансформації України.

Про це повідомила пресслужба відомства 25 жовтня. Проєкт діє з 2020 року. У рамках ініціативи за три роки планують навчити 6 млн українців цифровій грамотності.

Прорив року

3 листопада Україна першою у світі отримала від США ліцензію на проведення Національної олімпіади геніїв Genius Olympiad Ukraine. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Відповідний контракт підписала Мала академія наук України у Вашингтоні. Genius Olympiad – це найбільший міжнародний конкурс наукових проєктів з охорони довкілля та екології, участь у якому щороку беруть понад тисячу школярів з понад 80 країн світу.

Втрата року

27 листопада, у віці 48 років пішла з життя заступниця міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, яку призначили на цю посаду у вересні 2019 року.

З 25 березня до 25 червня 2020 року вона виконувала обов’язки міністра освіти і науки України, зокрема, під час жорсткого локдауну.

Звичка року

15 грудня перша леді Олена Зеленська, міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет презентували платформу про здорове харчування у школах Знаїмо.

За словами Зеленської, мета кампанії – змінити шкільне меню на корисне та здорове, а також харчові звички українських сімей.

На платформі зібрано повну інформацію для керівників закладів освіти та вчителів про перебіг реформи та нормативи шкільного харчування, а також багато корисної інформації для учнів та батьків.