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Зеленський виступив зі зверненням у Міжнародний день Дякую

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку всім у Міжнародний день Дякую.

Відповідне відеозвернення глава держави розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Спершу Зеленський подякував своїм батькам, дружині та дітям, а також військовим та медикам.

— Хочу подякувати всім нашим військовим, медикам, всім, хто захищає нашу державу та наші кордони, наше здоров’я. На жаль, іноді захищаючи наше життя – віддають своє. Вашим рідним близьким низький уклін та велика подяка за таких людей.

Хочу подякувати абсолютно всім: вчителям та спортсменам, а також всім, кого я не згадав. Вас дуже багато і завдяки вам наша країна така велика, – зазначив він.

Також президент подякував Україні за те, “що вона у нас є” та “дала нам шанс, життя та можливість працювати та любити”.

 

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Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Міжнародний день Дякую засноване за ініціативи ООН та ЮНЕСКО. Його головна мета нагадати людям про цінність хороших манер і пояснити, який вплив мають звичні слова подяки на емоційний стан людей.

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