Чому Укрзалізниці скасовують ліцензію і що чекає пасажирів

Залізниця – найпопулярніший транспорт у країні. Ним користується понад 80% українців. Щороку потяги перевозять 16-20 млн пасажирів. Та, за даними агентства 4Service, більшість подорожами залізницею незадоволені. Найбільш больовою точкою Укрзалізниці прогнозовано є застарілий рухомий склад.

Перед новим роком Укрзалізницю вперше за останні п’ять років перевірила Державна служба безпеки на транспорті. ЇЇ висновки невтішні – більше сотні порушень. І всі вони загрожують безпеці пасажирів. Якщо до 17 січня залізничники їх не виправлять – позбудуться ліцензії.

Перевірка додержання ліцензійних вимог — стандартна процедура, яка передбачає у разі виявлення низки порушень винести відповідне рішення щодо зупинення дії ліцензії. Позапланова перевірка завершилася 24 грудня 2021 року. Її результати очікувано показали низку порушень, які не виправлялись роками.

Факти ICTV поспілкувалися із директором Центру транспортних стратегій Сергієм Вовком щодо ситуації, що склалася.

— У нас на багатьох ділянках ситуація така, що фактична швидкість руху – близько 5 км. Це можна пішки йти. Головна проблема – це полотно. Для того, щоб змінити ситуацію, потрібно хоча б щороку проводити капітальний ремонт 1 тис. км полотна.

Щороку 700 км у нас випадає з тих чи інших стандартів. Реакція Укрзалізниці може бути тільки одна – зменшення швидкості руху. Щойно ми зменшимо швидкість руху, систему починає лихоманити. Вона починає їхати неідеально як у пасажирському, так і у вантажному напрямку.

Проблема номер два – це локомотиви. Було чотири локомотиви, що їздили, та шість, що стояли. Коли в цих чотирьох, що їздили, щось ламалося, то брали, з інших щось знімали, і ці чотири їхали далі. Років чотири тому це стало відчутно, і цих шести локомотивів не стало – їх розкрутили, умовно кажучи, на гайки. Вони ще є на папері, але там вже немає нічого – одна рама, яку треба здати на металолом.

Відповідно, звідкись знімати та ставити стало неможливим. Система себе з’їла. За “совка” вона зайшла умовно класною, але зараз вона доїла себе до кінця.

Є два сценарії розвитку ситуації. Більш реалістичний – це підняття того парку, який є у нас. Зокрема й через глибоку модернізацію: потрібно проводити великий технічний аудит локомотивного парку, можливо, закуповувати нові вузли, колеса та інші речі, а також піднімати той парк, що є.

— У 2000-х у Лондоні задля реконструкції залізниці вони закривали на три дні рух, і за цей час змінювали все там повністю. Чи можливо таке у нас?

— Частково так робилося минулого року, коли на основних ходах істотно зменшувався рух або перекидався на інші колії. Повністю так зробити складно. Проблема – фінансова.

Раніше у нас ухвалювався фінансовий план Укрзалізниці навесні. Ще десь 1-2 місяці залізничники витрачають на так звані закупівельні процедури. Наприкінці весни оголошуються тендери на Prozzoro. В результаті на реальну закупівлю виходимо на середину року. Поки закуповуємо, поки підприємства відвантажують, заходимо на ремонт на осінь. А восени у нас – пік перевезень. Тоді виникає перезавантаження і система не може працювати ефективно.

Цього року ми вперше спробували розірвати це дурне коло, коли ухвалили фінансовий план. Відповідно, з’явилася можливість потрапити у нормальний цикл ремонту.

— Укртрансбезпека зупинила ліцензію Укрзалізниці на перевезення пасажирів та небезпечних вантажів, але це не так, як, скажімо, відбувається із маршрутками?

— Це попередження. Потрібно розуміти, що це перша перевірка за п’ять років. До цього Укртрансбезпека, якщо й перевіряла Укрзалізницю, то формально. І багато речей, які є в акті – це системні проблеми, що накопичувалися роками. Їх вирішити, навіть за наявності ідеальної волі Укрзалізниці, за 1-2 місяці складно.

Перша перевірка була на початку літа, було зауважено 166 порушень, із них залишилося 70+. Тобто, проблема у тому, що дійсно має бути рух назустріч Укртрансбезпеки та Укрзалізниці. Для того, щоб цей рух був у формативному полі, дійсно існує така загроза, як позбавлення ліцензії, але це поки що попередження.

Не йдеться про критичні порушення, що становлять пряму небезпеку життю та здоров’ю пасажирів.

— Але стара інфраструктура становить собою небезпеку?

— Так, однак потрібно розуміти, що її неможливо підняти протягом 1-2 місяців. І ми, на жаль, не можемо зупинити перевезення повністю, бо нам потрібно провести капітальну реконструкцію інфраструктури.