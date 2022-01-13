Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт, яким спрощується надання дозволів на імміграцію іноземними IT–спеціалістами.

Таке рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні. Законопроєктом вносяться зміни до закону Про імміграцію.

– Метою проєкту закону є вдосконалення механізмів надання дозволу на імміграцію, у тому числі спрощення процедур надання дозволу на імміграцію іноземним висококваліфікованим IT–спеціалістам, – зазначається в пояснювальній записці до документа.

Так, пропонується зменшити термін розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію з одного року до шести місяців.

Крім того, проєкт закону вдосконалює механізми відмови в дозволі на імміграцію, процедуру скасування такого дозволу, а також посвідки на постійне проживання в Україні.

Передбачено посилення протидії нелегальній міграції; отримання біометричних даних під час подачі документів заявником тощо.

Законопроєкт ще повинна розглянути Верховна Рада України.

У грудні минулого року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про стимулювання цифрової економіки в Україні. Цей документ визначає ставки оподаткування в Дія.City – спеціальному правовому та податковому режимі для ІТ-сфери.

Як запевняли в Міністерстві цифрової трансформації, Дія.City почне працювати на початку 2022 року. Після початку роботи ІТ-компанії зможуть приєднатися до нового податкового режиму.