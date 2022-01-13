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Кабмін пропонує спростити отримання дозволу на імміграцію іноземними IT–спеціалістами

Юлія Соколова редакторка стрічки
Програміст

Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт, яким спрощується надання дозволів на імміграцію іноземними IT–спеціалістами.

Таке рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні. Законопроєктом вносяться зміни до закону Про імміграцію.

– Метою проєкту закону є вдосконалення механізмів надання дозволу на імміграцію, у тому числі спрощення процедур надання дозволу на імміграцію іноземним висококваліфікованим IT–спеціалістам, – зазначається в пояснювальній записці до документа.

Так, пропонується зменшити термін розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію з одного року до шести місяців.

Крім того, проєкт закону вдосконалює механізми відмови в дозволі на імміграцію, процедуру скасування такого дозволу, а також посвідки на постійне проживання в Україні.

Передбачено посилення протидії нелегальній міграції; отримання біометричних даних під час подачі документів заявником тощо.

Законопроєкт ще повинна розглянути Верховна Рада України.

У грудні минулого року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про стимулювання цифрової економіки в Україні. Цей документ визначає ставки оподаткування в Дія.City – спеціальному правовому та податковому режимі для ІТ-сфери.

Як запевняли в Міністерстві цифрової трансформації, Дія.City почне працювати на початку 2022 року. Після початку роботи ІТ-компанії зможуть приєднатися до нового податкового режиму.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Depositphotos

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