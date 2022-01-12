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На Донбасі бойовики глушили безпілотники місії ОБСЄ

Марта Бондаренко редакторка стрічки
На Донбасі бойовики глушили безпілотники місії ОБСЄ

На Донбасі окупанти неодноразово глушили безпілотники місії ОБСЄ. Про це повідомляється у звіті за 11 січня.

Члени місії зазначають, що це не вперше – і раніше БПЛА (безпілотні літальні апарати) місії неодноразово зазнавали впливу перешкод сигналу GPS.

10 січня під час польотів над цією ділянкою розведення БПЛА СММ малого радіуса дії тричі зазнавали впливу перешкод сигналу GPS.

Безпілотники СММ малого радіуса дії зазнали глушіння GPS під час шістнадцяти польотів: тричі під час польотів над ділянкою розведення в районі Петрівського, двічі над районами неподалік Мирного та Круглика, а також по одному над районами поряд із Вершиною, Криничним, Воздвиженкою, Луганським, Стилою та населеним пунктом Докучаєвськ.

У звіті від 31 грудня 2021 року йшлося, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала шість гаубиць, які розміщені в порушення ліній відведення озброєння.

ДжерелоОБСЄ

Фото: ОБСЄ

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