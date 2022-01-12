В Україні батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Не є підставою для звільнення від такого обов’язку, якщо один із батьків проживає в іншій країні.

Україна ратифікувала Конвенцію про стягнення аліментів за кордоном ще в 2013 році. Процедура стягнення за цим документом регламентована Інструкцією про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном.

Щоб стягнути аліменти з особи, яка проживає за кордоном, громадяни України можуть звернутися до компетентного органу іноземної країни, де проживає боржник:

або з клопотанням про визнання та надання дозволу на виконання рішення суду України про стягнення аліментів (якщо питання стягнення аліментів вирішувалося в Україні, і є рішення суду),

(якщо питання стягнення аліментів вирішувалося в Україні, і є рішення суду), або із заявою про встановлення рішення щодо аліментів.

Факти ICTV пропонують ознайомитись із покроковою інструкцією, як домогтися аліментів, якщо відповідач перебуває за кордоном, на підставі рішення суду України.