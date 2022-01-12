Крок 1. Отримуємо рішення суду України про стягнення аліментів
Той із батьків, із ким мешкає дитина, має право звернутися до суду з відповідним позовом.
Із рішенням суду України про стягнення аліментів стягувач може звертатись до компетентного органу (суду) іноземної держави.
Крок 2. Звертаємось до компетентного органу (суду) іноземної держави з клопотанням про визнання та виконання рішення суду України
Клопотання про визнання та виконання рішення суду України про стягнення аліментів, яке подається до компетентного органу (суду) іноземної держави, повинно містити:
- повне ім’я відповідача (боржника),
- його дату народження,
- громадянство,
- адресу протягом останніх п’яти років (наскільки це відомо позивачу (стягувачу),
- інформацію про рід занять,
- місце роботи,
- фотокартку (за можливості),
- наявні відомості про фінансові та сімейні обставини боржника (зокрема інформацію про належне йому майно);
- будь-яку іншу інформацію, що може сприяти встановленню місця знаходження боржника чи виконання клопотання, або яка визначена відповідною договірною стороною як необхідна.
Клопотання надсилається до Міністерства юстиції України через територіальне управління юстиції.
Крок 3. Додаємо необхідні документи до клопотання
До клопотання про визнання та виконання рішення суду України потрібно додати належним чином оформлені судом, що виніс рішення, такі документи:
- копію судового рішення;
- довідку про те, що рішення набуло законної сили;
- довідку про часткове виконання або невиконання рішення на території України;
- довідку про те, що відповідач був належним чином повідомлений про день судового засідання, та копії документів, що це підтверджують, якщо відповідач не брав участі в судовому засіданні;
- копію протоколу судового засідання (або журналу судового засідання), під час якого справу про стягнення аліментів було розглянуто по суті;
- фотокартку стягувача.
Клопотання повертається позивачу в разі, якщо воно не відповідає вимогам Конвенції та Інструкції, із роз’ясненням причин повернення.
Про хід та результати розгляду клопотання про визнання і виконання рішення про стягнення аліментів Міністерство юстиції України має письмово повідомити позивача.
Після подання необхідних документів рішення має бути ухвалене протягом одного місяця від дня його надходження.
Цей строк може становити більш ніж один місяць, якщо для звернення за кордон потрібно отримати додаткову інформацію або документи, а також вжити інших заходів для належного оформлення клопотання.
Крок 4. З’ясовуємо мовні особливості оформлення клопотання та документів
Клопотання та необхідні документи надаються українською мовою разом із перекладом на офіційну мову договірної сторони, на території якої пропонується здійснити визнання і виконання рішення.
Документи, що надсилаються з України і складені українською мовою, мають бути перекладені на офіційну мову запитуваної договірної держави або іншу мову, яку запитувана договірна держава визначила як прийнятну для всієї своєї території або тієї її частини, на якій проживає боржник.
На підставі конвенцій нотаріально завірений переклад не вимагається. Достатньо, якщо переклад офіційно засвідчений перекладачем або бюро перекладів.
Вимога консульської легалізації або засвідчення документів апостилем також не застосовується до документів відповідно до конвенцій.
Відповідно до умов Гаазької конвенції 2007 року, якщо переклад документів на офіційну мову запитуваної договірної держави неможливо зробити в Україні, вони можуть бути передані Міністерством юстиції України запитуваному центральному органу без перекладу або з перекладом англійською чи французькою мовою для організації перекладу в запитуваній договірній державі.
Такий переклад здійснюється лише в разі узгодження із заявником (стягувачем) порядку й умов оплати ним витрат за такий переклад.
У разі, якщо залишились питання, із ними можна звернутись до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213-103 (цілодобово та безкоштовно в межах України).
У центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги на території України можна отримати юридичну консультацію та правовий захист.
Джерело: Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Львів)
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