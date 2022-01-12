Українська мрія: коли стартує держпрограма з іпотекою під 5%

Запуск програми Українська мрія з іпотекою під 5% річних, яку анонсував президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді, планується у першому кварталі 2022 року. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.

– Жодних обмежень, максимально простий і зрозумілий продукт. Є сім’я, яка заробляє 20-30 тис. грн сукупно. Наше завдання – дати цій сім’ї можливість отримати нову квартиру площею 60-70 кв. м за щомісячний платіж 10 тис. грн, – сказав він.

За його словами, скористатися іпотечною програмою зможуть усі, хто отримує офіційні доходи, вона також передбачає кредити під 5%, наприклад, на купівлю електромобіля.

У 2022 році за програмою Українська мрія планується видати 30 тис. іпотечних кредитів і надалі вийти на 150 тис. позик на рік. Це щонайменше вдвічі збільшить обсяг будівництва, пояснив Шурма.

1 грудня під час виступу в парламенті президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром запустять програму Українська мрія, завдяки якій кожен громадянин, який чесно сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5% у гривні.

За його словами, ці кошти можна буде витратити на придбання власної нерухомості, електромобіля, здобуття освіти або зміну професії.