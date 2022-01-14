Азербайджан скасував обмеження для громадян України, які діяли з березня 2020 року, дозволивши в’їзд вакцинованим мандрівникам.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

– Додаткова свобода подорожей для громадян України: Азербайджан скасував обмеження, які діяли з березня 2020, і відкрив повітряні кордони для українців. Це означає більше можливостей для подорожей, бізнесу та туризму, – написав він.

Додаткова свобода подорожей для громадян України: Азербайджан скасував обмеження, які діяли з березня 2020, і відкрив повітряні кордони для українців. Це означає більше можливостей для подорожей, бізнесу та туризму. Всі умови в’їзду до Азербайджану???? https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 13, 2022

Тепер українцям, які вакциновані проти коронавірусу, під час подорожі повітряним транспортом необхідно надати у прикордонних пунктах пропуску документ, що підтверджує повний курс (дві дози чи одна доза у разі щеплення вакциною Johnson & Johnson) будь-якої вакцинації проти коронавірусу, а також сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту за 72 годин до вильоту.

Зазначається, що не можна в’їхати в країну за сертифікатом вакцинації в додатку Дія. Також не можна в’їхати в країну за паперовим свідоцтвом ВООЗ (жовтий сертифікат), виданим сімейним лікарем.

Нагадаємо, Чорногорія змінила вимоги для в’їзду іноземних туристів на територію країни.

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Туристичний сервіс Momondo склав рейтинг країн, ідеальних для поєднання подорожей та роботи. Так, найкращим місцем для такого стилю відпочинку виявилася Португалія.

Так, до списку увійшло 111 країн — експерти оцінювали їх за 22 критеріями у 6 категоріях: подорожі, ціни, здоров’я та безпека, віддалена робота, розваги та погода.