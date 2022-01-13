Ми на межі закриття: голова Укрхлібпром попередив про можливість закриття українських пекарень

Незважаючи навіть на прийняту урядом постанову про надання хлібній галузі газу за пільговими цінами, хлібозаводи за два тижні дії цієї постанови так і не отримали пільгового газу.

Через що багато підприємств обіцяють припинити виробництво з дня на день, що може обернутися великими проблемами з наявністю хліба на полицях українських магазинів.

Постанова Кабінету міністрів України Про встановлення пільгових цін на постачання природного газу виробникам продовольчих товарів, що мають суттєву соціальну значущість, не виконується, що ставить, зокрема, хлібну галузь на межу закриття з дня на день, а разом з цим можливі перебої з поставками хліба в українські магазини.

Про це в коментарі Delo.ua заявив Олександр Васильченко, голова Асоціації Укрхлібпром.

Всеукраїнська асоціація пекарів 11 січня направила українській владі офіційне звернення з проханням вжити заходів щодо розблокування дії постанови уряду №1435, яка запроваджує пільгові ціни на газ для виробників соціально значущих продовольчих товарів.

В асоціації пояснюють, що хоча уряд прийняв 30 грудня 2021 року вищевказану постанову, вона не виконується постачальниками газу через вигадані причини – хлібозаводи та інші виробники соціально значущих продуктів харчування досі не отримали контракти на купівлю газу за пільговою ціною.

– Більшість хлібопекарських підприємств купили газ тільки на першу половину січня 2022 року, оскільки сподівалися на обіцянку поставок дешевого палива і не мали можливості купити газ на весь місяць за астрономічними цінами. Поставки газу на пільгових умовах нам обіцяли на початку січня, потім терміни були перенесені на 10-11 січня, 10 січня зранку була визначена дата проведення торгів 12 січня, в кінці дня її відклали до 14 січня 2022 року, — сказано у зверненні асоціації.

Там додали, що такий розвиток подій унеможливлює купівлю газу на другу половину січня за пільговими цінами.

У листі наголошується, що у пекарів немає можливості купити газ за ринковими цінами, оскільки це призведе до подальшого зростання заборгованості за сировину і припинення його поставок. Йдеться насамперед про борошно.

– Ситуація для виробників хліба перетворюється з критичної на катастрофічну, адже, втрачаючи кожен день мільйони гривень у зв’язку з неможливістю скористатися рішенням уряду, ми наближаємо той день, коли не зможемо забезпечити роботу підприємств і будемо змушені зупинити виробництво. Наголошуємо: запас міцності вичерпано, багато хлібопекарських підприємств на межі зупинки, — зазначає Укрхлібпром.

– До чого може призвести подібна бездіяльність уряду щодо соціально значущих проблем, ми вже побачили на прикладі Казахстану, коли прем’єр-міністр відмахнувся від обурення суспільства підвищенням цін на газ тим, що це ринкова ситуація, – додав у коментарі Delo.ua Олександр Васильченко.

Нагадаємо, 31 грудня 2021 року Кабінет міністрів встановив у розмірі не вище 1% торговельну надбавку за постачання природного газу власного видобутку виробникам ряду продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість.

Рішення поширюється на компанії, для яких основним видом діяльності є виробництво борошна пшеничного першого сорту, молока пастеризованого жирністю 2,5% (у плівці), хліба житньо-пшеничного, яєць курячих категорії С1, птиці (тушки курячої), а також батона і соняшникової олії, які були внесені до відповідного переліку також 30 грудня.

При цьому дія даної постанови має тривати до кінця карантину з Covid-19, але не довше кінця квітня 2022 року.

У свою чергу постановою №1433 Кабмін також зобов’язав приватних газовидобувачів продавати до кінця квітня 20% видобутого газу на Українській енергетичній біржі.

Нагадаємо, що напередодні представники молочної та хлібної індустрії, а також птахівники попередили про можливе припинення виробництва у своїх галузях через катастрофічне для них зростання цін на газ до 60 грн за куб. з січня.