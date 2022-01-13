Пробудити інтерес до математики можна у будь-якої дитини. Якщо раніше вважали, що здібності до цього предмета у людини формуються від народження і залежать від складу її розуму, то зараз такий підхід визнано неактуальним.

Вчені довели, що людський мозок від природи здатний сприймати, засвоювати, аналізувати та відтворювати будь-яку інформацію.

Головне — правильно підходити до процесу навчання, доступно пояснити дитині, навіщо вчити математику, використовувати інтерактивні методи, підкріплювати теорію цікавими прикладами та вміти пояснювати складне простими словами.

Успіх багато в чому залежить не так від учня, як від харизми та манери викладання вчителя. Викладач повинен знати, з чого починати вивчення, як цікаво подати матеріал та викликати інтерес у дитини.

Навіщо вивчати математику: 5 основних причин

Один із головних мотиваторів кожної людини – чітке розуміння того, навіщо їй це потрібно.

Існує кілька вагомих причин, чому варто полюбити та вчити математику.

Вона – найкращий тренер людського мозку

Вчені довели, що математика, як ніщо інше, розвиває мислення, увагу, покращує пам’ять та розширює світогляд.

Завдяки їй людина вчиться узагальнювати та виділяти важливе, аналізувати та систематизувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити грамотні та виважені висновки, мислити стратегічно та думати на кілька кроків уперед.

Математика сприяє загартуванню характеру та формуванню внутрішнього стрижня

Щоб вирішити математичне завдання, людині не обійтися без уважності, наполегливості, відповідальності, акуратності та точності.

Саме ці особливості характеру допомагають сформуватися особистості й навчитися долати будь-які труднощі.

Математика — двигун гуманітарних здібностей

Саме цей предмет допомагає краще зрозуміти гуманітарні науки, оскільки вони тісно взаємопов’язані. Соціологія, журналістика, лінгвістика та інші напрями спираються на математичні поняття, моделі та логічні закони.

Без математики у повсякденному житті ніяк

Вона потрібна у будь-якій сфері діяльності, навіть у побуті.

Розрахувати свій бюджет, визначити, скільки кишенькових грошей знадобиться на певний період, розплатитись у магазині, визначити правильне співвідношення будь-яких інгредієнтів — математика потрібна скрізь і завжди.

Знання цього предмета – запорука успішної кар’єри

У наш час люди, які вміють мислити, абстрагуватися, правильно планувати, вирішувати нестандартні завдання, думати на кілька кроків уперед – необхідні.

Знання математики допоможе досягти неймовірних успіхів та реалізуватися практично у всіх сферах, починаючи від ІТ, закінчуючи наукою.

Можна стати хорошим аналітиком, брокером, фінансистом, учителем — можливостей багато.

Як правильно вчити математику: поради професіоналів

Процес та особливості навчання залежать від віку учня, його знань та особливостей характеру.

Кожен урок має бути зрозумілим та логічно вибудуваним: від теорії до практики.

Поки дитина не освоїть одну тему, не можна переходити до наступної, оскільки кожен урок у математиці ґрунтується на розумінні попереднього. Щоб процес навчання був результативним, вчителю необхідно дотримуватись кількох правил.

Потрібно наводити позитивні приклади та аналогії

Учню буде набагато цікавіше вчитися, якщо він дізнається, наприклад, що математика допомагає прогнозувати результати різних спортивних змагань.

Не сваріть за помилки, допоможіть знайти вирішення

Щоб не розвинути в учня так звану математичну тривожність, його не потрібно критикувати та акцентувати на слабких місцях.

Важливо дати зрозуміти, що помилка – це не страшно. Якщо дитина помилилася, запропонуйте разом знайти способи вирішення та причини, чому помилка була допущена.

Важливо підібрати коректний формат навчання

Для учнів молодшої школи найкраще вибирати ігровий формат навчання. Наприклад, для тих, хто хоче дізнатися, як вивчати математику в першому класі, передбачені спеціальні портали, на яких представлені:

математичні лабіринти, квадрати;

кросворди та ребуси;

головоломки;

пазли.

Також існують різні вікторини, комп’ютерні та настільні ігри, мобільні програми, мультфільми, які роблять процес навчання більш простим та захопливим.

Не варто забувати про неординарні збірники та задачники чи художні розповіді про математику. Популярністю користуються такі книги: Аліса в Країні математики Льва Генденштейна, Уроки дідуся Гаврили, або Розвиваючі канікули Ігоря Шаригіна.

Незалежно від віку учня важливо візуалізувати навчальний матеріал, застосовуючи мультимедійні технології.

Як вивчити математику самостійно

У цьому випадку важливі послідовність дій, посидючість і чітке розуміння того, навіщо вам це потрібно і де воно знадобиться. Є кілька способів швидкого освоєння математики:

виділити конкретний час для занять (оптимально 3-4 уроки на тиждень);

розробити чіткий план дій;

підібрати відповідні навчальні матеріали (книги, відеолекції, представлені в YouTube, встановити на пристрій спеціальні програми та ін.), за необхідності — онлайн-курси.

Також можна подивитися повний гайд від Матема про те, як самостійно вивчити математику з нуля. Тут ви знайдете відповіді на такі питання: Чи складно освоїти цю науку і як спростити процес навчання?, Як вивчати вищу математику?