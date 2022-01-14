У 2021 році українці більше одружувалися та змінювали імена

Упродовж 2021 року в Україні зареєстрували 214 012 шлюбів та 29 587 розлучень. Відповідні дані оприлюднило Міністерство юстиції.

За кількістю шлюбів лідерами є українська столиця та ще чотири області: Дніпропетровська, Одеська, Харківська та Львівська.

У відомстві також повідомили, що за минулий рік в Україні народилися 273 772 дитини. Найбільше дітей народилося у Києві — 29 768, Дніпропетровській (19 687), Львівській (19 548), Одеській (19 437) та Харківській (15 581) областях.

Примітно, що у 2021 році українці частіше почали змінювати імена. За офіційною інформацією, змінити дані про прізвище, ім’я та по батькові вирішили 15 861 особа.

Найбільше змінювали імена у Києві (1 788), Дніпропетровській (1 367) та Чернівецькій областях (1 367).

У порівнянні з показниками за 2020 року, зросла кількість складених актових записів про державну реєстрацію: кількість шлюбів збільшилася на 46 038, як і кількість розлучень на 657. Також змінити ім’я вирішили у 3 433 рази більше за 2020 рік.

На початку січня у Мін’юсті розповіли, які рідкісні та незвичні імена давали кияни у 2021 році своїм дітям. Серед них такі: Етері, Белль, Афіна, Сабіна, Мелодісон, Домініка, Доне Дарина, Бальтазар, Герицій, Саватій тощо.