Мокрий сніг та відлига: якою буде погода 17 січня

У понеділок, 17 січня, на більшій частині території України пройде мокрий сніг.

Без істотних опадів буде лише на півдні та сході країни.

Вдень у південних областях температура підніметься до +7 градусів, а у західних – до +3. Вночі найхолодніше буде на сході – до -11, а тепліше – на півдні та заході – до -3.

Детальніше про прогноз погоди в Україні на 17 січня читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Погода в регіонах

У західних областях пройде мокрий сніг. Подекуди очікуються потужні снігопади. Вночі стовпчик термометра опуститься від -1 до -8 градусів. Вдень очікується відлига – від 0 до +2.

У центральних регіонах буде аналогічна погода, але без істотних снігопадів. Вночі буде від -3 до -5 градусів, вдень очікується від -0 до +2.

На півночі країни пройде мокрий сніг. Вночі буде від -3 до -6 градусів, а вдень температура підніметься від -1 до +3 градуси.

У східних областях істотних опадів не очікується. Вдень стовпчик термометра покаже від -1 до +2, а вночі від -4 до -11 градусів.

На півдні погодні умови будуть такими ж. Вдень повітря нагріється від +2 до +7 градусів, а вночі температура коливатиметься від -1 до -5.

У Києві буде мокрий сніг. Вдень стовпчик термометра покаже від +1 до +3. Вночі температура опуститься від -3 до -5.