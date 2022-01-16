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Нацгвардійці затримали двох громадян Азербайджану на Луганщині: що сталося

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Нацгвардія

Бійці Національної гвардії України затримали у Луганській області двох азербайджанців.

Це сталося за один кілометр від лінії розмежування, на спостережному посту.

Українські нацгвардійці провели перевірку, під час якої дізналися, що один із іноземців був повинен покинути країну ще до 10 січня. Другий громадянин Азербайджану взагалі не мав дозволу на перебування в Україні.

Правоохоронці також з’ясували, що обидва затриманих раніше вже відбували покарання у в’язниці.

Іноземців передано співробітникам Держприкордонслужби для подальшого ухвалення рішення про те, як вчинити з порушниками.

За даними пресслужби МВС, нацгвардійці в ООС охороняли громадський порядок у шістьох населених пунктах у Луганській та Донецькій областях. Вони там перебували в період із 10 до 16 січня.

За вказаний період вони перевірили понад 37 тисяч машин та більш ніж 51 тисячу громадян. Під час операції було затримано 70 осіб, з яких 14 – заарештовано за кримінальні правопорушення, а 56 – за адміністративні.

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Джерело: МВС

Фото: МВС

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