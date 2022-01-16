Підвищено рівень небезпеки: у ДСНС розповіли про погіршення погоди в Україні

В Україні 17 січня різко зіпсується погода через снігопади.

Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За словами рятувальників, на високогір’ї Івано-Франківської області можливе сходження лавин. Рівень сніголавинної небезпеки у цій місцевості було піднято до третього.

Більше того, в Україні очікуються потужні пориви вітру. За даними ДСНС, вночі вітряно буде у західних та північних областях. Вдень пориви вітру досягнуть 17-22 м/с. Рятувальники підняли рівень небезпеки до жовтого.

Також уточнюється, що у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях пориви вітру досягнуть 25-28 м/с. Рівень небезпеки піднято до другого.

Через непогоду можуть виникнути проблеми з постачанням електрики. Також може бути порушено рух транспорту.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у понеділок майже по всій території України очікується мокрий сніг.

У західних областях пройдуть потужні снігопади. Без істотних опадів буде лише на півдні та сході країни.

Вночі найхолодніше буде у східних областях, де температура повітря опуститься до -11 градусів. Вдень майже у всій країні очікується плюсова температура.