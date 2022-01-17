Українкам не потрібно просто зараз поспішати ставати на військовий облік, адже штрафів за несвоєчасне здійснення цієї процедури в 2022 році не передбачено. Крім того, Міністерство оборони готує низку змін.

Про це розповіла на своїй сторінці в Facebook заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Просто зараз не потрібно жінкам йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Протягом 2022 року триватиме перехідний період, – зазначила вона.

Маляр уточнила, що протягом 2022 року штрафів за уникнення військового обліку не стягуватимуть.

Крім того, Міністерство оборони України готує низку змін щодо військового обліку, зокрема й жінок:

• Здійснюється робота зі спрощення порядку постановки на облік. Так, розглядається можливість спрощення всіх процедур як для чоловіків, так і жінок. Йдеться, зокрема, про так звану цифровізацію процесів, які можна перевести в онлайн-формат.

• У міністерстві вивчають питання пріоритетності професій, споріднених із військово-обліковими спеціальностями. Раніше Міноборони суттєво розширило перелік таких професій для жінок, яким потрібно обов’язково стати на військовий облік. За словами Маляр, тут також можливі зміни.

• Крім того, можливі зміни в питанні накладення штрафів за уникнення військового обліку.

У грудні минулого року набув чинності наказ Міноборони, який значно розширив перелік спеціальностей та професій для жінок для військового обліку. Українкам, професії яких увійшли до переліку, потрібно стати на облік.

Наказ оборонного відомства викликав неоднозначну реакцію в суспільстві. На сайті Офісу президента навіть зареєстрували електронну петицію про скасування документа, яка набрала необхідні 25 тис. підписів.

Згідно з наказом, українки повинні стати на військовий облік до кінця 2022 року. Це стосується навіть вагітних та жінок, у яких є маленькі діти.

Уже з 2023 року жінок, які не стануть на облік у визначений термін, можуть почати штрафувати (на суму від 850 до 1 700 грн).

Джерело: Facebook Ганни Маляр