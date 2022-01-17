Статистика свідчить, що українці найбільше витрачають грошей на книги. Не дивно, адже саме знання – найбільша цінність. Книги можуть занурити читача у новий всесвіт та подарувати атмосферні емоції, які іноді не можуть з’явитися після перегляду фільму чи серіалу.

Проте під час зимових свят роботи побільшало, навіть працівники книгарень відчули це на собі. Українці масово купували книги як подарунок малечі або друзям.

Директорка мережі Книгарня Є Катерина Федоренко розповіла Фактам ICTV про роботу на зимові свята та пояснила, чому в цей період могли бути затримки із замовленнями книжок.

– єПідтримка всім додала роботи, не лише нашій мережі. Це співпало зі святами. По-перше, коли починалося, то був Національний тиждень читання, який започаткував Український інститут книги. Вже тоді дарувати книги було модно, скажімо так.

На думку Федоренко, книга – це найкращий подарунок. Українці цінують знання та прагнуть подарувати їх своїм рідним.

– На День святого Миколая дитячі книжки завжди йдуть на ура. Далі були Новий рік, Різдво, старий Новий рік. Але книжки все купують та дарують, тому що як без подарунку? Книга – найкращий подарунок.

Директорка мережі Книгарня Є переконана, що на кожну книжку знайдеться свій читач, оскільки люди віддають перевагу різним жанрам.

– Що купують? У кожного різні смаки. Люди приходять до книгарні та обирають першочергово на подарунок комусь. Дитині – це одне, але беруть і дорослим. Люди – різні. Є книжки на різні смаки та вікові категорії.

Вона розповіла, що українці полюбляють читати про різні історії та події. Дехто віддає перевагу детективам чи фантастиці, однак і прихильників історії залишається чимало.