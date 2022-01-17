До середи, 19 січня, фізичні особи-підприємці мають сплатити єдиний внесок за четвертий квартал 2021 року.

Ідеться, зокрема про ФОП на спрощеній системі оподаткування, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та членів фермерських господарств.

20 січня є останнім днем для сплати авансових внесків із єдиного податку за місяць для ФОП спрощеної системи оподаткування першої та другої груп.

Таким чином підприємцям слід врахувати, що з 1 січня змінилися реквізити бюджетних рахунків для зарахування надходжень до державного бюджету та окремих рахунків для зарахування платежів до місцевих бюджетів.

Державна казначейська служба України змінила їх у зв’язку ухваленням держбюджету на 2022 рік.

Актуальні розрахункові рахунки для сплати податків ФОП у 2022 році розміщені на сайті ДПС.

Кошти, сплачені платниками на рахунки, які діяли до 1 січня 2022 року, Казначейство не зараховуватиме до бюджету та повертатиме платникам для уточнення реквізитів.

Разом із тим, Державна податкова служба звертає увагу ФОП-платників єдиного податку першої та другої груп, що з 1 січня змінилися розміри ставок єдиного податку.

Оскільки прожитковий мінімум з початку року становить 2 481 грн, а мінімальна зарплата 6 500 грн, максимальний місячний розмір єдиного податку в 2022 році:

платників єдиного податку першої групи – 248,10 грн (не більше 10% розміру прожиткового мінімуму),

для платників єдиного податку другої групи – 1 300 грн (не більше 20% розміру мінімальної заробітної плати).

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року всі фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп, мають обов’язково використовувати в своїй діяльності касові апарати – реєстратори розрахункових операцій (РРО) чи програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО).

Звільнили від обов’язкового використання касових апаратів підприємців, що здійснюють роздрібну торгівлю в селах.

Як обрати та підключити касовий апарат, читайте в матеріалі.

Джерело: Державна податкова служба