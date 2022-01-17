Коронакриза та безконтрольний друк доларів у США запустили ланцюгову інфляційну реакцію. Це точно помітили українці, які щодня купують продукти, ріст цін на які важко було не помітити.

Та експерти кажуть, що може стати ще гірше. Економічний радник президента Олег Устенко пояснює, що причина у показниках Чиказької біржі, що спеціалізується на продовольстві.

– Вона показує, що десь приблизно 10-20% може бути збільшення вартості по сільськогосподарській продукції. І те, що ми можемо купити на початку цього року за 100 грн, в кінці цього року ми зможемо купити за 107 грн, – каже Устенко.

А у Нацбанку прогнозують, що інфляція цьогоріч може досягти 7%. Тому, щоб сповільнити її темпи, в уряді почали примусово обмежувати націнку в торговельних мережах десятьма відсотками.

Але, окрім цього, у владних кабінетах задумалися над так званими фудстемпінгами (у перекладі “харчові талони”), які вже існують у США.

У ЗМІ одразу з’явилися сенсаційні заголовки про відродження продовольчих карток. А соцмережі почали жартувати про повернення до СРСР.

Та експерти пояснюють, що нинішня система матиме відмінності від радянської. Адже видаватимуться не продукти, а гроші на їжу. Але що саме за них можна буде купити?

Економічний експерт Олег Пендзин пояснює, що, найімовірніше, за ці гроші можна буде придбати соціальні продукти, за якими розраховують споживчий кошик. Тобто тільки найнеобхідніше – борщовий набір, хліб, молоко, масло, м’ясо, олію, крупи.

Але поки що не визначилися з механізмом виплат. Є ідея переказувати гроші на віртуальну картку через застосунок Дія, або вони будуть надходити на спеціальний рахунок.

Проте найголовніше питання, де взяти гроші на так звані продуктові картки? За підрахунками експертів, на цю допомогу малозабезпеченим може знадобитися кількадесят мільярдів гривень.

Найімовірніше, на допомогу найбіднішим скинуться всі інші українці. Але як буде на практиці – покаже черговий стрибок цін на продукти.