Співробітники Служби безпеки України виявили у Луганській області схованку зброї бойовиків терористичних організацій “ДНР” та “ЛНР”.

Це сталося під час комплексних заходів у зоні проведення Операції об’єднаних сил.

У схованці бойовиків, що знаходилася на території приватного будинку у Сватівському районі, СБУ виявила вибухівку та бойові гранати.

Також там зберігалися тротил, реактивна протитанкова граната, гранати РГД-5, запали УДЗ та патрони для вогнепальної зброї.

У тому домоволодінні проживала людина, яка раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини.

Правоохоронні органи з’ясовують, чи причетний чоловік до терористичних організацій, а саме до диверсійних груп бойовиків.

Знайшли гранати та вибухівку: СБУ перевіряє інформацію про підготовку диверсій на Луганщині / 2 фотографии

Наразі ведеться досудове розслідування. Правоохоронні органи перевіряють інформацію про підготовку диверсій та встановлюють осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, у квітні 2021 року СБУ знаходила аналогічну схованку в Луганській області.

Чоловік, який воював за бойовиків “ЛНР”, зберігав різні боєприпаси у власному будинку.

Місцевий мешканець до цього місяць був у розшуку. Боєприпаси було передано на експертизу.