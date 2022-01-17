Знайшли гранати та вибухівку: СБУ перевіряє інформацію про підготовку диверсій на Луганщині

Співробітники Служби безпеки України виявили у Луганській області схованку зброї бойовиків терористичних організацій “ДНР” та “ЛНР”.
Це сталося під час комплексних заходів у зоні проведення Операції об’єднаних сил.
У схованці бойовиків, що знаходилася на території приватного будинку у Сватівському районі, СБУ виявила вибухівку та бойові гранати.
Також там зберігалися тротил, реактивна протитанкова граната, гранати РГД-5, запали УДЗ та патрони для вогнепальної зброї.
У тому домоволодінні проживала людина, яка раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини.
Правоохоронні органи з’ясовують, чи причетний чоловік до терористичних організацій, а саме до диверсійних груп бойовиків.
Наразі ведеться досудове розслідування. Правоохоронні органи перевіряють інформацію про підготовку диверсій та встановлюють осіб, причетних до протиправної діяльності.
Нагадаємо, у квітні 2021 року СБУ знаходила аналогічну схованку в Луганській області.
Чоловік, який воював за бойовиків “ЛНР”, зберігав різні боєприпаси у власному будинку.
Місцевий мешканець до цього місяць був у розшуку. Боєприпаси було передано на експертизу.