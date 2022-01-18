Депутати Київради планують розглянути запровадження безкоштовного проїзду у столичному транспорті

Київрада може розглянути можливість запровадження безкоштовного проїзду у міському пасажирському транспорті.

Про таку ініціативу під час брифінгу повідомив депутат Київради від Слуги народу Андрій Вітренко. За його словами, після того, як міська влада наприкінці минулого року анонсувала підвищення тарифів на проїзд, депутати створили робочу групу щодо вивчення цього питання.

– До неї долучаються і члени нашої команди, які є професіоналами у транспортній сфері. І ми опрацьовуватимемо питання взагалі безоплатного транспорту для киян. Є декілька моделей фінансування транспорту. Одна з них – безкоштовний транспорт. Ми наполягатимемо на запровадженні в Києві саме цієї моделі, – пояснив Вітренко.

Зі свого боку народний депутат від Слуги народу Леся Забуранна заявила, що у січні має розпочатись аудит діяльності комунальних підприємств Київпастранс і Київський метрополітен.

За словами мера столиці Віталія Кличка, нові ціни на проїзд у громадському транспорті Києва орієнтовно планують встановити після опалювального сезону, тобто навесні.

Очікується, що вартість проїзду для жителів столиці, які мають Картку киянина, зросте до 12 грн, а одноразовий квиток – до 20 грн.