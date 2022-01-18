Українські прикордонники облаштовують вертолітні майданчики вздовж кордону з Білоруссю, щоб за потреби забезпечити перекидання резерву у разі різкої зміни ситуації.

У Держприкордонслужбі нагадали, що з листопада 2021 року на українсько-білоруському кордоні працюють близько трьох десятків інженерних груп, які займаються встановленням різного загородження – з єгози, колючого дроту, сітки-рабиці, а також виготовляють переносні загородження.

Наразі ці групи облаштовують і вертолітні майданчики.

Зараз прикордонники можуть самостійно щодоби виготовляти загородження, що дозволять облаштувати ділянку кордону протяжністю до трьох кілометрів. Вже закуплено майже 300 тонн сировини, що дозволяє виготовити загородження для перекриття близько 62 км українсько-білоруської ділянки кордону.

Раніше повідомлялося, що Білорусь та Росія планують провести нові масштабні військові навчання вже в лютому 2022 року.