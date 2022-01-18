У 2022 році держпослуги для моряків будуть максимально оцифровані та позбавлені корупції – Мінінфраструктури

Розпочату торік роботу з позбавлення системи дипломування моряків від корупції з одночасною її діджиталізацією буде продовжено цього року.

Про це у Facebook заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він нагадав, що минулого року СБУ викрила найбільшу корупційну схему з оформлення дозвільних документів для моряків, у якій були задіяні посадовці Держслужби морського та річкового транспорту України та Інспекції з підготовки та дипломування моряків.

Організатори схеми, забравши наприкінці 2019 року у приватні руки реєстр моряків та вимагаючи від них від $3 тис. до $8 тис. за проходження переатестації, щороку отримували незаконні доходи до $150 млн.

Після виявлення дата-центру, в якому зберігалися дані, з’ясувалося, що всі вони перебували в розрізненому вигляді та пристосовані до корупційних потреб організаторів схеми.

Щоб дані моряків не були втрачені і, водночас, система почала працювати ефективно, МІУ разом із Мінцифрою та проєктом USAID/UK aid Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS влітку минулого року розпочали процес відновлення реєстру та створення нового інформаційного продукту.

– Минулого тижня вже оголошено тендер на розробку першої черги модуля дипломування моряків, а також державних електронних послуг для моряків на порталі ДІЯ, – розповів Кубраков.

Він також додав, що у листопаді вже було відновлено функціонування ключових інформаційних систем. Поки триває вдосконалення системи, у зв’язку з пандемією було продовжено термін дії раніше виданих документів до липня 2022 року.

Одночасно почав діяти експериментальний проєкт із тестування моряків на базі міжнародної системи Crew Evaluation System 6.0.

МІУ планує в майбутньому перевести тестування повністю на цю систему, обов’язковою умовою якої є використання англійської мови для складання іспитів.

Міністр також нагадав, що минулого року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3944, який скасував обов’язкову періодичну атестацію моряків із безперервним стажем роботи на судах.

За цією нормою 120 моряків вже отримали протоколи кваліфікаційних комісій, рішення щодо ще близько 200 будуть прийняті до кінця січня.

– Наш план – максимально оцифрувати державні послуги для моряків, вивести їх на якісно новий рівень і мінімізувати корупційні ризики, – зазначив Кубраков.