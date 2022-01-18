У Харкові на проспекті Науки оперативники затримали так званого кримінального авторитета, який погрожував місцевому підприємцю фізичною розправою та змушував віддати йому $250 тисяч вигаданого боргу.

Так, 17 січня оперативники, слідчі обласної поліції та силовики КОРД затримали чоловіка під час отримання ним грошей у сумі $150 тисяч.

Кримінального авторитета затримали у порядку статті 208 КПК України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому підозри за ч. 4. ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

За скоєний злочин чоловіку може загрожувати до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що за вимагання хабаря у розмірі $150 тисяч затримали заступника начальника відділу Офісу генпрокурора та його посібника.