Зелений перехід: Нафтогаз планує перевести низку ТЕЦ на відновлювані джерела енергії

Низку українських ТЕЦ можуть перевести з газу на альтернативні види палива.

Про це в інтерв’ю агентству Інтерфакс-України розповів керівник ТОВ Нафтогаз Тепло Віталій Михайльо.

Ця дочірня компанія НАК Нафтогаз України керує Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ (Львівська обл.) та очікує передачі їй в управління шести великих державних ТЕЦ (Дніпровської, Миколаївської, Криворізької, Херсонської, Одеської, а також Сєвєродонецької).

Віталій Михайльо повідомив, що компанія вже розробила трирічну стратегію модернізації цих ТЕЦ. Вона передбачає залучення близько $900 млн інвестицій з різних джерел.

Акцент під час модернізації робитимуть на так званому зеленому переході з максимальним використанням відновлюваних джерел енергії замість природного газу.

– Кожен наш об’єкт – це локальна історія, яка розглядатиметься індивідуально. Але підхід буде один: максимальна частка ВДЕ і мінімальна частка метану. Наразі орієнтуємося на модель комбінованих потужностей, набір яких залежить від регіону: це може бути вітер або сонце з батарейними системами зберігання енергії або котлами на біопаливі, – наголосив Віталій Михайльо.

За словами керівника Нафтогаз Тепло, кожна ТЕЦ має біля себе достатні майданчики для розміщення сонячних і вітряних електростанцій, та можливості їхнього підключення після повної модернізації.

Постачати ж біосировину, а також спеціально перероблене сміття як паливо, компанія пропонує місцевим виробникам.

– Ми наразі перебуваємо в режимі формулювання моделі партнерських відносин: є, наприклад, місцевий малий бізнес, який знатиме, що компанії для виробництва тепла та електроенергії потрібна щорічно певна кількість біосировини. Нехай це буде тріска або солома, у виробництво яких підприємці можуть інвестувати та будувати свій стійкий бізнес, – сказав Михайльо.

Він наголосив на готовності компанії підписувати довгострокові контракти, наприклад, на 10 років, щоб партнери могли інвестувати гроші в розвиток свого бізнесу.

Наразі в Нафтогазі очікують остаточного переходу права власності на активи зазначених ТЕЦ.

Фото: Федерації роботодавців нафтогазової галузі