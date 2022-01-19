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На Заході сніг, а на Півдні до +7°C: яку погоду чекати 20 січня

Марта Бондаренко редакторка стрічки
сніг

20 січня на більшій території України, а саме на Заході, у центрі та в південних регіонах, вдень прогнозується тепла погода.

Так, у західних областях прогнозується мокрий сніг, денна температура коливатиметься від -1°C до +2°C.

У центральних регіонах мокрий сніг очікується у Вінницькій області. Нічна температура – від -3°C до -5°C, а денна коливатиметься близько +2°C.

На Півночі країни можливий мокрий сніг у Київській та Житомирській областях. Вдень температура становитиме від -1°C до +3°C.

Найхолодніше буде на Сході. Там вдень сонячно, без опадів, проте морозно – до -5°C.

А найтепліше буде у південних областях – до +6°C вдень. У Криму до +7°C. Опади не прогнозуються.

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Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Pixabay

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