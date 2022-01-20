У Києві шахраї займалися махінаціями під виглядом інвестування в криптовалюту

У Києві правоохоронці викрили групу шахраїв, які займалися махінаціями під виглядом інвестування у криптовалюту. Вони ошукали десятки громадян на 3 млн грн.

За даними Київської міської прокуратури, зловмисники через інтернет та соціальні мережі рекламували свої послуги. Вони пропонували потенційним клієнтам отримати прибуток на ринку криптовалюти.

Шахраї пропонували купити віртуальну валюту за вигідною ціною та продавати далі за більшою вартістю, а також послуги з реалізації арбітражу трафіку.

Правопорушники залучали довірливих людей, для яких мінімальний внесок для отримання надприбутків становив близько 11 тис. грн.

Після перерахування грошей на електронні гаманці та банківські рахунки шахраї не надавали жодних послуг, блокували клієнтів та розподіляли кошти між собою.

Організатором схеми став 21-річний житель Києва. Його затримали на зустрічі з інвестором, який передав 400 тис. грн. Інших учасників злочинної групи також затримали.

Йому та шістьом спільникам повідомили про підозру за частиною 4 статті 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

Шахраям загрожує позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна. Правоохоронці з’ясовують особи інших учасників, які причетні до незаконної схеми. Досудове розслідування триває.

Фото: Київська міська прокуратура