Перешкоджання, погрози та насильство щодо журналістів: 64 людям повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили 64 людям про підозру за протиправні дії щодо представників засобів масової інформації у декількох містах України.

За даними Національної поліції, загалом зареєстрували 189 кримінальних проваджень, серед яких 38 обвинувальних актів скерували до суду.

Найбільше випадків перешкоджання діяльності, погроз та насильства щодо журналістів зафіксували у Києві, Одеській, Львівській, Харківській та Київській областях.

Станом на грудень 2021 року, більшість справ розпочали за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. На другому місці – погрози та насильство проти представників ЗМІ.

Щоб попередити випадки незаконних дій щодо журналістів, поліцейські налагодили співпрацю з творчими спілками та об’єднаннями. Правоохоронці беруть участь у громадських слуханнях, спрямованих на захист представників ЗМІ.

У Національній поліції наголосили, що захист журналістів – один із напрямків діяльності правоохоронців для захисту інтересів суспільства та держави.