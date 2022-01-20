На Київщині викрили двох жінок, які понад рік вербували дівчат та відправляли їх до Туреччини для надання сексуальних послуг.

За даними слідства, організували незаконний бізнес 38 та 42-річна мешканки Бориспільського району. Жінки мали широкі зв’язки за кордоном, зокрема у розважальній сфері.

На завербованих дівчат чекала або робота в будинках розпусти, або обслуговування клієнтів на курортних віллах.

За понад рік роботи зловмисниці розділили обов’язки: одна із координаторок підшуковувала жертв та займалась вербуванням, а інша відповідала за логістику, документи та фінанси.

Дівчатам, які мали досвід роботи в модельному бізнесі, організаторки бізнесу пропонували роботу ескорту з подальшим наданням сексуальних послуг.

Злочинну схему викрили саме під час спроби відправки до Стамбулу ще двох дівчат.

Торговці людьми розміщували оголошення про високооплачувану роботу за кордоном для жінок. Заробітну платню пропонували у розмірі $5 тис. за два тижні.

Жертвами зловмисниць ставали студентки, які потрапили у складне матеріальне становище.

Зловмисники забезпечували їх квитком на літак та житлом в бюджетних готелях. В середньому дівчата обслуговували від п’яти до семи клієнтів за день.

Продавали дівчат до Стамбулу: на Київщині викрили канал торгівлі людьми / 7 фотографий

Під час обшуків правоохоронці вилучили речові докази і чорнові записи, які свідчать про те, що за кордон відправили понад 30 осіб.

Вік дівчат становив від 20 до 30 років. Кожна дівчина віддавала своїм працедавцям до 50% заробітку. За рекламу своїх послуг за кордоном дівчата сплачували окремо.

У трафікерів вилучили чорну бухгалтерію, де на кожну із дівчат було заведено особисту справу з обліком витрачених коштів на житло, транспорт, рекламу та відсотком, який організатори вже відшкодували.

Наразі 38-річну організаторку правоохоронці затримали. Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) КК України.

Вирішується питання щодо повідомлення підозри другій фігурантці. За скоєне організаторкам бізнесу загрожує ув’язнення на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Джерело: Поліція Київської області

Фото: Поліція Київської області