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У мережі показали фото Великого будівництва надсучасної багатопрофільної лікарні у Краматорську

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Велике будівництво

У Краматорську триває будівництво Обласної багатопрофільної лікарні, яка буде розрахована на надання меддопомоги 2,5 млн мешканців східних областей України.

Фото робіт, які ведуться в рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво, опублікував у Facebook Юрій Голик.

Планується, що лікарня забезпечить високоспеціалізованою медичною допомогою не лише населення Донецької області, а і мешканців прилеглих територій Луганщини та Харківщини.

У медзакладі облаштують потужний консультативно-діагностичний підрозділ, розрахований на 600 відвідувань за зміну.

Стаціонарну допомогу планують надавати у 19 відділеннях із загальним фондом 600 ліжок.

Велике будівництво

У структурі лікарні передбачене функціонування унікальних високоспеціалізованих відділень, де надаватимуть види медичної допомоги, які поки недоступні на території Донецької та Луганської областей.

Зокрема, у лікарні облаштують відділення кардіохірургії (у тому числі дитячої), судинної хірургії, гематології, проктології, торакальної хірургії, урології, політравми.

Велике будівництво

На базі стаціонарних відділень буде розміщено клінічні кафедри Донецького національного медичного університету.

Велике будівництво

В усіх блоках майбутньої лікарні вже завершено влаштування ростверків та фундаментів, облаштовано внутрішні електричні мережі, підключено дві постійні мережі водопостачання.

Зараз фахівці займаються бетонуванням вертикальних елементів – колон, стін, підлоги – та технічних приміщень. На будівництві задіяні понад 300 фахівців і 40 одиниць техніки.

Велике будівництво

Як раніше повідомив президент Володимир Зеленський, в рамках ініційованої ним програми Велике будівництво за два роки було побудовано та модернізовано понад 200 приймальних відділень українських лікарень та 600 сільських амбулаторій.

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