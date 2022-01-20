У мережі показали фото Великого будівництва надсучасної багатопрофільної лікарні у Краматорську

У Краматорську триває будівництво Обласної багатопрофільної лікарні, яка буде розрахована на надання меддопомоги 2,5 млн мешканців східних областей України.

Фото робіт, які ведуться в рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво, опублікував у Facebook Юрій Голик.

Планується, що лікарня забезпечить високоспеціалізованою медичною допомогою не лише населення Донецької області, а і мешканців прилеглих територій Луганщини та Харківщини.

У медзакладі облаштують потужний консультативно-діагностичний підрозділ, розрахований на 600 відвідувань за зміну.

Стаціонарну допомогу планують надавати у 19 відділеннях із загальним фондом 600 ліжок.

У структурі лікарні передбачене функціонування унікальних високоспеціалізованих відділень, де надаватимуть види медичної допомоги, які поки недоступні на території Донецької та Луганської областей.

Зокрема, у лікарні облаштують відділення кардіохірургії (у тому числі дитячої), судинної хірургії, гематології, проктології, торакальної хірургії, урології, політравми.

На базі стаціонарних відділень буде розміщено клінічні кафедри Донецького національного медичного університету.

В усіх блоках майбутньої лікарні вже завершено влаштування ростверків та фундаментів, облаштовано внутрішні електричні мережі, підключено дві постійні мережі водопостачання.

Зараз фахівці займаються бетонуванням вертикальних елементів – колон, стін, підлоги – та технічних приміщень. На будівництві задіяні понад 300 фахівців і 40 одиниць техніки.

Як раніше повідомив президент Володимир Зеленський, в рамках ініційованої ним програми Велике будівництво за два роки було побудовано та модернізовано понад 200 приймальних відділень українських лікарень та 600 сільських амбулаторій.