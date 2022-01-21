Через стрімке зростання нових випадків захворюваності на коронавірус місцева влада просить роботодавців перевести працівників на дистанційну роботу.

– Ми бачимо, що в Україні вже почалася нова хвиля пандемії коронавірусу, адже кількість нових випадків захворюваності на Covid-19 стрімко зростає. І Київ не стане винятком. Тож ми маємо бути напоготові і максимально запобігти поширенню вірусу серед жителів міста, – заявила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Ганна Старостенко пояснила, що новий штам коронавірусу Омікрон дуже контагіозний (заразний), особливо в закритих приміщеннях.

Тому знизити ризик інфікування можна дотримуючись основних санітарних правил: перебувати у масках, не порушувати дистанцію та часто мити або обробляти руки дезінфектором.

Також у КМДА наголосили: якщо працівників неможливо перевести на дистанційну роботу, необхідно провітрювати приміщення якомога частіше, стежити за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції. У разі появи перших симптомів застуди киян просять залишатися вдома.

Станом на 21 січня в Україні підтвердили 20 156 нових випадків Covid-19, що є тривожним сигналом погіршення епідситуації у країні.

Зі свого боку міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні розпочався спалах коронавірусу. Його епіцентром є Західна Україна. Найскладніша епідситуація в Івано-Франківській області.