Місцеві жителі Кривого Рогу розповіли про пережитий землетрус. Підземні поштовхи у місті мешканці відчули вранці 21 січня.

Про це вони написали у коментарях до допису на сторінці місцевої групи у соціальній мережі Facebook. Фахівці стверджують, що землетрус відчули жителі декількох районів міста.

Мешканці Кривого Рогу, які відчули підземні поштовхи, розповіли, що в їхніх квартирах відчинилися двері від шафи-купе, дзвенів посуд, ненадовго зникло світло та посунувся диван.

– Так, дуже сильно. Двері в шафі-купе відчинилися. Що це було? Відчулося, дзвенів посуд, – розповіли жителі міста.

Одна з мешканок Кривого Рогу зазначила, що відчула дуже потужний поштовх. Під час землетрусу вона сиділа на дивані.

– Мікрорайон Ювілейний. Спочатку вимкнулося та ввімкнулося світло, а потім – дуже потужний поштовх. Я, сидячи на дивані, похитнулася, немов маршрутка на світлофорі рушила, – поділилася вона.

Деякі користувачі соціальних мереж до оприлюднення офіційної інформації про землетрус навіть спочатку подумали, що неподалік стався вибух.

Землетрус у Кривому Розі стався вранці 21 січня. Джерело підземних поштовхів перебувало на глибині 5 км, а магнітуда становить 3,3 за шкалою Ріхтера.