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Хуртовини, пориві вітру та до -4°C: якою буде погода 22 січня

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Хуртовини, пориві вітру та до -4°C: якою буде погода 22 січня

У суботу, 22 січня, на Заході, Півночі та у Вінницькій області прогнозується невеликий сніг, на решті території без істотних опадів.

22 січня в Карпатах очікуються пориви вітру 15-20 м/с та хуртовини. В інших регіонах України вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Найхолодніше буде у західних областях: денна температура коливатиметься від -1°C до -4°C.

На Півночі вдень від 0°C до -2°C. У Києві у суботу невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний.

У східних областях погода прогнозується малохмарною та без опадів, температура вдень від -2°C до +1°C.

У Центрі та на Півдні денна температура коливатиметься від -2°C до 0°C. У Миколаївській та Херсонській областях до +2°C.

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Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Pexels

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