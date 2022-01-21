Правоохоронці розслідують справу про незаконний видобуток корисних копалин на понад 432 млн грн у Хмельницькій області.

За даними Національної поліції, на території земельної ділянки природно-заповідного фонду видобули понад 30,5 тис. тонн гіпсу та вапняку.

Правоохоронці з’ясували, що цим займалося одне з підприємств області на ділянці площею близько 5 гектарів.

Видобуток копалин здійснювали за межами спеціального дозволу на користування надрами та акту про надання гірничого відводу для розробки родовищ.

Поліцейські здійснили 10 санкціонованих обшуків на території підприємства та кар’єру. Правоохоронці вилучили документи, які підтверджують протиправну діяльність.

Прокуратура відкрила кримінальні провадження за частиною 2 статті 197-1 (Самовільне зайняття земельної ділянки та будівництво) та частиною 3 статті 240 (Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють організаторів та учасників, які здійснювали незаконну діяльність. Зловмисникам загрожує тюремне ув’язнення до шести років.