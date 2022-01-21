Повідомив про мінування: СБУ затримала студента криворізького коледжу

Служба безпеки України затримала студента із криворізького коледжу, який повідомив про замінування навчального закладу.

За даними СБУ, його кураторами були російські спецслужби.

Спеслужби РФ зв’язалися з ним по закритому Telegram-каналу, який надає один із інструментів для штучного розповсюдження панічних настроїв в Україні.

– Анонімного листа про мінування відправили 20 січня на електронну пошту гарячої лінії СБУ та самого коледжу. Автор повідомлення представився російським терористом та вимагає 250 тис. грн викупу, щоб теракту не сталося, – повідомили в СБУ.

Уточнюється, що правоохоронні органи не виявили вибухових предметів та речовин у приміщенні навчального закладу.

Більше того, псевдомінера було виявлено та затримано. Він мотивував свій вчинок бажанням переведення коледжу на дистанційну форму навчання.

Правоохоронці під час обшуку вилучили комп’ютери та мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

За фактом порушення порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.259 КК України.

Нагадаємо, 21 січня до поліції надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл у Києві.

На місце події було відправлено кінологів та вибухотехніків.

Дані про вибухівку у навчальних закладах не підтвердили. Розслідування продовжується.