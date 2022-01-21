У Миколаївській області військовий закрив собою побратима від вибуху гранати

25-річний військовослужбовець Богдан Федосенко врятував життя підлеглому, закривши його собою від вибуху гранати на одному із навчальних полігонів у Миколаївській області.

Про це повідомило Командування Сил логістики ЗСУ. За даними Збройних сил України, старший лейтенант проходить службу у військовій частині А0598. За декілька секунд до можливої загибелі він врятував життя сержанту Роману Шубіну.

Під час метання бойових гранат Федосенка призначили керівником на занятті з вогневої підготовки. Він миттєво зреагував, коли побачив, що підлеглий кинув гранату, яка скотилася на бруствер.

Військовий відштовхнув сержанта від місця вибуху гранати та закрив його собою. Старший лейтенант дістав осколкове поранення та травми.

– Командування Сил логістики ЗСУ за такий вчинок характеризує його як справжнього героя та підготувало клопотання про заохочення старшого лейтенанта Федосенка. Для самого офіцера це стане подвійним святом, – переконані у ЗСУ.

У військовому госпіталі Богдану Федосенку надали необхідну медичну допомогу. Йому потрібна недовга реабілітація, однак військовий висловив бажання якомога швидше повернутися до строю.

Командування Сил логістики ЗСУ підготувало клопотання для заохочення старшого лейтенанта Федосенка від головнокомандувача Збройних сил України.