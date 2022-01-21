У Німеччині знайшли останки українців, які 80 років вважалися зниклими безвісти

Останки трьох українців, які протягом 80 років вважалися зниклими безвісти, розшукали у німецькому місті Бремен. Перші знахідки (окремі кістки та солдатські жетони) виявили українські студенти, що працювали на масштабних археологічних розкопках.

Історію з віднайденням загублених українців на своїй сторінці у Facebook розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.

За даними міністра, серед знайдених решток був український воїн Іван Пастернак.

8 червня 1941 року Іванові виповнилося 33 роки. До служби в армії він працював кравцем. Вже 22 червня 1941 року Третій рейх напав на СРСР і території України торкнулась Друга світова війна. Саме тоді Іван був мобілізований, потрапив у полон, а згодом його відправили до Німеччини.

– Рідні нічого не знали. Вони втратили з ним зв’язок і не знали про його долю. Як і сотні тисяч інших сімей, після війни вони отримали коротку звістку: “Пропав безвісти”, – розповів Дмитро Кулеба.

У 2021 році в одному з районів Бремена на півночі Німеччини розпочалася підготовка до промислового будівництва. Будівельний майданчик мав бути розташований на місці засипаного піском колишнього кладовища часів II Світової війни. Місцевим це місце поховання радянських військовополонених і примусових робітників було відоме як Російське кладовище.

Глава зовнішньополітичного відомства розповів, що українські дипломати у генконсульстві України в Гамбурзі дізналися про плани будівництва.

– Звісно, ми розуміли, що кладовище ніяке не “російське”, а радянське, і що серед радянських військовополонених та примусових робітників могли бути українці, – написав він.

Згодом працівники української дипмісії разом із активістами звернулися до місцевої влади та наполягли на важливості для України дослідження цього місця і гідного вшанування усіх жертв.

– Ми добилися призупинки будівництва та проведення ретельного історичного дослідження, яке розкрило сенсацію, – повідомив очільник зовнішньополітичного відомства України.

За його словами, після завершення війни американська армія задокументувала на кладовищі 772 поховання. Але в 1947-1948 роках були перепоховані лише 456. Згодом розкопки із невстановлених причин припинили, а саме кладовище засипали двометровим шаром піску. Понад 300 поховань могли залишатися забутими і без належного вшанування.

Згодом влада Бремена оголосила про початок масштабних археологічних розкопок, що почались у серпні 2021 року.

Дипломати організували поїздку п’яти студентів-археологів КНУ ім. Т.Шевченка під керівництвом кандидатки історичних наук Тетяни Пастушенко. З 15 по 29 серпня вони взяли безпосередню участь у розкопках. Перші знахідки виявили українські студенти.

– Серед них був і жетон № 14683, який знайшов студент Олександр Глущенко. Жетон належав українському солдату Івану Пастернаку, – повідомив міністр.

Співробітники МЗС звернулися до дослідників Національного музею історії України у Другій світовій війні, аби знайти його родичів, і у грудні минулого року пошуки дали результат: у Львові була віднайдена сім’я Івана, серед яких його донька Марія Іванівна та троє онуків — Василь, Лідія та Галина.

Дмитро Кулеба розповів, що, крім Івана Пастернака, були знайдені ще двоє українських воїнів: Сергій Селик (Зелик), уродженець Київської області 1921 р.н., та Микола Ковальчук 1915 р.н. з Волині.

Він зазначив, що родичів Сергія спільними зусиллями з музеєм вже вдалося знайти, а родичів Миколи ще шукають.

На розкопках залишаються й інші неідентифіковані рештки, тож у МЗС очікують на нові відкриття вже незабаром.

Зазначається, що розкопки триватимуть до березня 2022 року.

– Ця історія важлива з декількох причин. По-перше, ми повертаємо Україні Україну, нашу історію і нашу пам’ять. По-друге, перевертаємо громадську думку в Німеччині та ламаємо російський міф про те, що все “радянське” – це “російське”, а відповідно, і всі хибні трактування про росіян як єдину “жертву” нацистської Німеччини, перед якою є “особлива відповідальність”, – повідомив очільник МЗС.

Він додав, що МЗС забезпечить гідне вшанування українців та інших військовополонених, рештки яких можуть бути виявлені у ході розкопок. Зовнішньополітичне відомство також продовжить вимагати належного визнання і вшанування їхньої жертви на міжнародному рівні.

Фото: Дмитро Кулеба

Джерело: Дмитро Кулеба