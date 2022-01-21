З понеділка, 24 січня, учні закладів середньої освіти в Ужгороді переходять на дистанційну форму навчання. Міська рада запровадила карантин на два тижні.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Ужгородській міській раді.

Карантин запроваджують у звичайних, мистецьких та спортивних школах. Дитячі дошкільні заклади працюватимуть у звичайному режимі.

В Ужгороді вдвічі перевищений епідемічний поріг захворюваності на грип, ГРВІ та коронавірус. Міська рада вирішила перевести учнів на дистанційне навчання через збільшення кількості хворих на респіраторні захворювання.

За останній тиждень в Ужгороді госпіталізували 118 пацієнтів, серед є 68 дітей. Захворюваність серед школярів зросла вдвічі проти попереднього тижня. Загалом коронавірус у Закарпатській області за день зафіксували у 498 місцевих жителів.

Джерело: Ужгородська міська рада