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Негода в Україні: ускладнений рух авто, карета швидкої застрягла у сніговому заметі

Юля Захарченко редакторка стрічки
Негода в Україні: ускладнений рух авто, карета швидкої застрягла у сніговому заметі

Через погіршення погодних умов в Україні ускладнений рух транспортних засобів на дорогах. Низка автомобілей застрягли у сніговому заметі.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у селищі міського типу Чупахівка у Сумській області застрягла карета швидкої медичної допомоги, яка прямувала на виклик.

Фельдшеру довелося пішки відвідати хворого, якому не знадобилася госпіталізація до лікарні. Рятувальники за допомогою пожежної автоцистерни підвищеної прохідності відбуксували медичний автотранспорт на вільну дорогу, звідки він поїхав.

На трасі під Сумами у сніговому заметі застряг легковик ВАЗ-2105, який прямував до села Олександрівка. Бійці ДСНС витягли автомобіль на дорогу, де він зміг продовжити шлях.

У селі Малий Самбір позашляховик Renault Duster не зміг рушити з дороги через сніг. Рятувальники відбуксували з замету машину на дорогу, звідки вона рушила самостійно.

Для надання допомоги у трьох випадках залучили 10 рятувальників та три одиниці техніки служби з надзвичайних ситуацій.

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Джерело: ДСНС

Фото: Pexels, ДСНС

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