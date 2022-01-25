Контррозвідники СБУ затримали бойовика, який втік з ОРДЛО за пенсією

Контррозвідники Служби безпеки України затримали бойовика, який намагався потрапити з ОРДЛО на підконтрольну Україні територію Луганської області для оформлення пенсії.

За даними СБУ, зловмисник перебував у складі незаконних збройних формувань так званої “ЛНР”. Він брав участь у бойових діях у Луганську та біля траси Бахмутка.

За інформацією слідства, місцевий житель Луганської області приєднався до лав бойовиків у травні 2015 року. Він обслуговував техніку ворога та облаштовував фортифікаційні споруди.

Потім правопорушник пішов з НЗФ через конфлікт з ватажками, які обкладали “даниною” інших бойовиків. Він переховувався в ОРДЛО, звідки вирішив втекти за пенсією.

Затриманому бойовику повідомили про підозру за частиною 2 статті 260 (Створення не передбачених законом збройних формувань або участь в їхній діяльності) Кримінального кодексу України.

Найбільше покарання за цей злочин передбачає позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з можливою конфіскацією майна. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливу причетність колишнього бойовика до інших злочинів.