Меч гетьмана Петра Сагайдачного привезуть в Україну

Меч гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного привезуть в Україну для експонування до вшанування 400-річчя його смерті.

Про це повідомив очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він зазначив, що реліквію зможуть побачити всі охочі вже у 2022 році.

— Після успіху з експонуванням Конституції Пилипа Орлика, продовжуємо цю успішну практику. Важливо, щоб українці наживо могли побачити безцінні для історії України пам’ятки, – повідомив Ткаченко.

Про привезення меча Сагайдачного Ткаченко домовився із главою міністерства культури Польщі Пьотром Глінським. Очільник МКІП зауважив, що попереду організація процесу перевезення пам’ятки до України.

Наразі меч Петра Сагайдачного знаходиться у зброярні Вавельського королівського замку у Кракові. Його в 1621 році майбутній король Речі Посполитої королевич Владислав IV Ваза вручив Сагайдачному за перемогу з турками під Хотином.

У 2021 році після 13 років переговорів до України привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика. Подивитися на історичний документ можна було у заповіднику Софія Київська.

Також в експозиції були представлені клейнод гетьмана Івана Мазепи та його універсали, які зберігаються в Україні.

Петро Конашевич-Сагайдачний – український полководець, політичний діяч та гетьман Війська Запорозького. Він організував низку успішних походів козаків проти Османської імперії, Кримського ханства та Московського царства.

За Сагайдачного морські походи козаків стали успішнішими. Він розробив та вдосконалив тактику морського бою. У 1616-му він взяв неприступну фортецю в Кафі, знищив турецький флот і визволив тисячі полонених. Згодом очолив морські походи на Синоп, Трапезунд і Стамбул.

У 1618 році разом із поляками вступив у війну проти Московського царства. Його військо взяло в облогу Москву, але не спалило. Річ Посполита уклала Деулінське перемир’я із Москвою, за яким велика частина царства відійшла полякам. Сагайдачний був проти цього й відкрито виступав за оволодіння Москвою.

У 2020 році ПЦУ затвердила рішення УАПЦ від 2011 року про канонізацію Сагайдачного.

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