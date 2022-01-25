Із 00.00 27 січня у Рівненській області буде встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

Таке рішення ухвалили 25 січня під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу в регіоні зафіксували 809 нових випадків коронавірусу.

Загалом в Україні захворіло 19 118 людей. Серед них – 2 809 дітей та 594 медпрацівники.

Станом на 25 січня лише Івано-Франківська область перебуває в червоній зоні карантину. Там за добу виявили 1 387 нових випадків коронавірусної інфекції.

Із 1 лютого, згідно з прогнозом регіонального координатора з питань вакцинації від коронавірусної інфекції Олега Когута, до червоної зони може перейти і Львівська область. Там за добу захворіло найбільше людей – 2 299.

Нагадаємо, що адаптивний карантин в Україні діятиме щонайменше до 31 березня 2022 року.

Таке рішення уряд ухвалив 15 грудня.