24–25 січня, напередодні Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, у Києві відбувся дводенний форум, присвячений трагедії Бабиного Яру.

У заході взяли участь депутати Верховної Ради, члени уряду України, представники Європарламенту та парламентів європейських країн, члени єврейської громади України та Європи.

Форум організувала Європейська єврейська асоціація (EJA) спільно з Меморіальним центром Голокосту Бабин Яр та Федерацією єврейських громад України.

Світ відзначає Міжнародний день памʼяті жертв Голокосту 27 січня. Саме цього дня 1945 року бійці 1-го Українського фронту розпочали звільнення нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцимі.

Під час Другої світової війни внаслідок Голокосту загинули близько 6 млн євреїв, з них – 1,5 млн людей вбили на території сучасної України.

Бабин Яр став жахливим символом Голокосту від куль у Східній Європі. Усього за два дні, 29 та 30 вересня 1941 року, нацисти розстріляли в урочищі 33 771 єврея.

За оцінками істориків, за час нацистської окупації Києва, з 1941 по 1943 роки, у Бабиному Яру було вбито від 70 до 100 тис. людей: євреїв, ромів, українців, пацієнтів психіатричної лікарні.

Український парламент також ухвалив низку важливих актів для вшанування річниці трагедії Голокосту.

Україна на державному рівні вшановує жертв трагедії з 2012 року. Окремо ухвалили закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.

Він був ухвалений нещодавно, підписаний президентом України й сьогодні вже є чинною частиною нашого українського законодавства.

– 27 січня ми також згадуємо українців, які рятували євреїв від нацистського терору. Ми пишаємося тим, що понад 2,5 тис. українців отримали почесні звання Праведників народів світу від меморіалу Катастрофи (Голокосту) та Героїзму Яд Вашем в Ізраїлі. Україна посідає четверте місце серед держав світу за кількістю праведників народів світу, – підкреслив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Стефанчук додав, що цю світлу пам’ять не спаплюжить ні дезінформація, ні облудні звинувачення, що лунають з боку російського агресора, який нині взяв на озброєння найцинічніші методи пропаганди для виправдання власних загарбницьких дій.

Голова парламенту ще додав, що для українського суспільства вивчення й усвідомлення Голокосту, а також належна повага до вшанування пам’яті його жертв має особливе значення.

Так само, як особливе вивчення й усвідомлення руйнувань, завданих українському народу Голодомором 1932–1933 років, організованих сталінським тоталітарним режимом.

– Дуже важливо, що зараз українське законодавство забороняє будь-яке заперечення Голокосту, а також трагедій, з якими український народ зіткнувся упродовж останніх століть, бо ми знаємо, що таке трагедія нації. Сьогодні Україна також стикається із серйозними викликами, країна переживає нову війну в центрі Європи. Ми дуже віддані збереженню нашої незалежності, збереженню нашої ідентичності. Ми знову розуміємо, що таке трагедія, – наголосила віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина.

Зі свого боку, голова Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Натан Щаранський у своєму відеозверненні наголосив, що радянська влада намагалася знищити будь-яку памʼять про те, що сталося в урочищі.

Він наголосив на важливості збереження памʼяті про злочин Голокосту. Не лише заради загиблих, а й для того, щоб уроки історії були засвоєні.

– Бабин Яр – не лише символ Голокосту від куль, Бабин Яр також – символ злочинів радянського режиму та прагнень стерти памʼять про Голокост. Бабин Яр намагалися стерти фізично, перетворивши на місце для стічних вод, а пізніше – на стадіон, і таким способом викреслити Голокост зі сторінок історії. Я народився за кілька років після Голокосту, я виріс в Україні серед полів смерті, і тоді ми нічого не знали про цей злочин. Тому так важливо, що Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр, який я маю честь очолювати, докладає великих зусиль, щоб перетворити найбільшу могилу Голокосту на найбільший музей і науково-дослідний центр Голокосту від куль, – сказав Натан Щаранський.

Він наголосив, що вони роблять це в тісній співпраці з українським урядом. Це також європейський проєкт.

– Ми раді, що в парламенті Німеччини, Польщі вже є спеціальні групи підтримки в нашому питанні. Ми перебуваємо в процесі створення такої групи підтримки в Ізраїлі, і сподіваємося, що все більше й більше парламентів Європи приєднаються до цих зусиль, – додає Натан Щаранський.

Зі свого боку, голова Європейської єврейської асоціації рабин Менахем Марголін заявив, що парламентарі з усього континенту, члени Європейського парламенту, єврейські лідери та громадські діячі приєдналися до них, аби вимагати від імені жертв та їхніх родичів відповіді на приховування злочинів, щоб засвоїти моральний урок.

– Боротьба з антисемітизмом – нескінченне завдання. Необхідна масштабна просвітницька робота у всіх освітніх установах, неформальних освітніх організаціях та громадянському суспільстві, підкріплена конкретними законами. Освіта в області Голокосту не може обмежуватись одним або двома семестрами на уроках історії. Вивчення Голокосту та його уроків має бути центральною опорою у передачі життєвих навичок молодому поколінню – як у школі, так і в університетах, – каже Менахем Марголін.

Голова Всеукраїнської асоціації євреїв – колишніх вʼязнів гето та нацистських концтаборів, член Громадської ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Борис Забарко зазначив, що Голокост до 1990-х років був табу в Радянському Союзі.

І лише в роки перебудови й коли СРСР розвалився, відбулися перші збори людей, які вижили в Голокості, зазнали нацистських утисків у концтаборах, трудових таборах, а також остарбайтерів.

І була створена перша на території СРСР організація тих, хто вижив під час Голокосту, а пізніше були створені подібні єврейські організації тих, хто вижив.

Руслан Стефанчук взяв участь у Міжнародному форумі, присвяченому Дню пам’яті жертв Голокосту і трагедії Бабиного Яру / 5 фотографий

Під час форуму відбулися панельні дискусії, присвячені історії Голокосту та боротьбі з антисемітизмом. Також учасники обговорювали необхідність освітніх ініціатив у цій сфері.

– Ми присвятили час та енергію боротьбі з підбурюванням антивакцинаторського руху, який звинуватив польську владу в ще одному Аушвіці через процес вакцинації. Ці заяви завдали шкоди нашим зусиллям з викладання історії Голокосту молодому поколінню. Це відображує брак знань про Голокост у старшого покоління та спотворення історії, з якою нам необхідно боротися, – сказав депутат Сейму Республіки Польща, голова Парламентської групи з питань памʼяті про злочин Голокосту в Бабиному Яру – для Європи, вільної від геноциду та ненависті Марек Рутка.

Марек Рутка додає, що освіта була їх пріоритетом із самого початку роботи парламентської групи. На жаль, ніхто не живе вічно, але пам’ять житиме. Тому ідея створення Меморіального центру Голокосту Бабин Яр є такою важливою й необхідною.

– Однак, памʼятаючи про минуле, ми також маємо дивитися в майбутнє та займатися освітою дітей і молоді. Ідея толерантності та відкритості проти антисемітизму та расизму така важлива останнім часом, – заявив Марек Рутка.

У другий день форуму в Бабиному Яру відбулась церемонія пам’яті. Під час неї члени делегацій з Ізраїлю та 16 європейських країн – Німеччини, Франції, Бельгії, Нідерландів, Великої Британії, Польщі, України та інших, запалили свічки, згадуючи жертв Голокосту.

Під час церемонії Рабин Рафаель Рутман, заступник голови Ради федерації єврейських громад України, зачитав молитву. Головний рабин Нідерландів Біньямін Якобс зачитав поминальну молитву Кадіш.

Також була організована екскурсія урочищем і територією майбутнього музейного комплексу, над яким працює Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр.

За останні два роки в Бабиному Яру була створена перша черга Меморіалу (яка складається з духовного простору – символічної синагоги Місце для роздумів, спроєктованої швейцарським архітектором Мануелем Герцем, Кристалічної стіни плач художниці Марини Абрамович, памʼятника Куренівській трагедії, інсталяції Погляд у минуле).

У 2022 році в Бабиному Яру відкриють перший музейний простір – Курган.

Європейська єврейська асоціація (EJA) – найбільша федерація єврейських організацій і громад, що працюють по всій Європі.

Її партнери представляють сотні громад і тисячі євреїв по всьому континенту. EJA була створена для боротьби з антисемітизмом.

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр – це неурядова благодійна організація, покликана вшановувати памʼять жертв трагедії Бабиного Яру та сприяти гуманізації людства шляхом збереження та вивчення історії Голокосту.

З 1941 по 1943 роки нацисти розстріляли в Бабиному Яру в Києві від 70 до 100 тис. людей, убивши майже все єврейське населення міста.

Бабин Яр став символом Голокосту від куль, адже близько 1,5 млн українських євреїв нацисти не забрали до таборів смерті та газових камер, а розстріляли неподалік місць їхнього проживання.