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Сніжитиме по всій Україні: синоптики розповіли, якою буде погода 26 січня

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Сніжитиме по всій Україні: синоптики розповіли, якою буде погода 26 січня

26 січня на усій території України очікуються снігопади. Проте погода не буде надто морозною.

У західних областях сніг йтиме і вдень, і вночі. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря коливатиметься від -3°C до -1°C, у Львівській та Волинській областях – до +2°C.

На Півночі України денна температура повітря коливатиметься в межах -4°C, а на північному сході близько -7°C.

У східних регіонах вдень та вночі також йтиме сніг, вітер південно-західний 3-8 м/с. Температура вдень до -5°C.

У центральних та південних областях денна температура повітря опуститься до -4°C. В Одеській області коливатиметься від -1°C до +1°C.

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Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Pexels

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