У Львові провели військові навчання для працівників низки підприємств

У Львові десятки працівників тамтешніх підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста, у вівторок, 25 січня, відновлювали свої навички володіння зброєю.

Навчання провели ветерани російсько-української війни разом з учасниками одного із львівських стрілецьких клубів.

За словами мера Львова Андрія Садового, такі навчання будуть системними, адже місто працює над програмою національного спротиву, яка також передбачає медичний аспект та загальну координацію зі службами територіальної оборони в країні.

— Ми повинні бути готові захищати себе, свою країну, тим більше, коли йдеться про стратегічні підприємства, на які можуть бути диверсійні атаки. Тому чітко і за протоколом, який визначає держава, ми повинні допомагати силам територіальної оборони. Ми вже переформатували управління надзвичайних ситуацій, включивши аспект територіальної оборони. Я здивований мужністю наших військових, які вибудовують полігони. Ми домовилися про системні заняття для працівників наших комунальних установ, організацій, міських підприємств. Також будемо відновлювати тири і будемо підтримувати ці стрілецькі полігони, які сьогодні вже є на території Львова й області, – розповів Садовий.

У вівторок навчання провели для низки підприємств, серед яких: Львівтеплоенерго, Залізничнетеплоенерго, Львівсвітло та Львівводоканал.

У Львівській міськраді додали, що такі навчання будуть системними, а після відновлення очного навчання у школах окремий військовий вишкіл проведуть і для старшокласників.

Водночас місто напрацьовує програму підготовки львівської громади до національного спротиву. Це комплексний документ, у якому виписаний план дій та підготовки у випадку розгортання повномасштабних військових дій на території України.

За словами Садового, програма передбачає: відновлення навичок володіння зброєю та вміння надавати медичну допомогу.

Колишній заступник командира 80-ї десантно-штурмової бригади з озброєння Микола Грицайчук переконаний, що кожен повинен вміти себе захистити, а тому такі навчання, особливо для працівників міських структур, є вкрай необхідними.

— Закон України про національний спротив передбачає, що територіальна оборона може формувати добровольчі підрозділи, які допомагатимуть військам сил територіальної оборони. Тому було ухвалено рішення провести такі перші стрільби з представниками комунальних підприємств міста, щоби ознайомитися чи відновити свої навички у практичній стрільбі та користуванні зброєю. Противник, який наважиться напасти на Україну, має знати, що йому в кожному місті чинитимуть опір. І чим більше людей буде підготовлено, тим краще буде для України, – зазначив Микола Грицайчук.

Окрім навчання техніки володіння зброєю, учасники навчань ознайомилися із захисним екіпіруванням, вмістом бойових аптечок тощо.

Джерело: Львівська міська рада