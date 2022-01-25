Воєнного вторгнення може і не бути: як диверсії РФ можуть знищити Україну

Україну накрила хвиля “мінувань”. Про вибухівку повідомлялося у школах, аеропортах, ТРЦ, вокзалах та метро. Щоправда, жодного разу така інформація не підтвердилася.

За гарячими слідами уже затримали одного з псевдомінерів. Ним був студент, який повідомив про бомбу у Гірничому технікумі Кривого Рогу і вимагав викуп у 250 тис. грн.

Цікаво, що свою спецоперацію він прокрутив через закритий Telegram-чат, що контролюється російським ФСБ.

Головна мета таких дій – паніка в населення та залякування. Саме на це була націлена і кібератака, яка поклала понад 70 державних сайтів. Там хакери залишили повідомлення про крадіжку персональних даних.

Та в Держспецзв’язку запевнили, що жодні державні реєстри не були пошкоджені.

– Більшість сайтів наші фахівці відключили, щоб не постраждала інфраструктура. Після аналізу вони відновили свою роботу, – каже голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

Попри усі заспокійливі заяви, експерти вимагають ґрунтовного розслідування. Бо після хакерської атаки виявили, що у багатьох держорганах навіть програмне забезпечення не оновлювалось.

Але такі дії лише викликають паніку. Більшу загрозу несе кібератака на атомні електростанції, водоочисні станції чи склади, де зберігаються хімічно-небезпечні речовини. Та представники кожної з організацій запевняють, що їхні системи мають максимальний захист.

Та все ж експерти розглядають хімічні підприємства як потенційні об’єкти для диверсій. Особливо на окупованому Донбасі. Адже нещодавно українська розвідка звернула увагу на витік аміаку на підприємстві Стирол, що під Горлівкою.

Окрема група небезпеки – заводи, що виробляють азот. Вони є у прифронтовому Сєвєродонецьку, Черкасах та Рівному.

Тобто російським танкам може і не знадобитись перетинати український кордон, якщо ворог зробить ставку на диверсійні групи.