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Які податки треба встигнути сплатити українцям до кінця січня – перелік

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Які податки треба встигнути сплатити українцям до кінця січня – перелік

Державна податкова служба України нагадує, що 28 січня є останнім днем для сплати податку на доходи фізичних осіб.

Ідеться, зокрема, про оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:

  • процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;
  • процентів на вклади члена кредитної спілки.

До цього ж дня податок на доходи фізичних осіб мають сплатити і податкові агенти.

Сплачувати потрібно в разі, якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку за грудень 2021 року.

28 січня є останнім днем сплати єдиного внеску, нарахованого гірничими підприємствами за найманих працівників за грудень 2021 року.

31 січня є останнім днем для сплати за грудень 2021 року рентної плати за:

  • користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини,
  • користування радіочастотним ресурсом України,
  • транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами,
  • транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

Крім того, до 31 січня потрібно внести:

  • плату за землю (земельний податок та/або орендну плату за земельні ділянки державної або комунальної власності (крім громадян) за грудень 2021 року,
  • юридичним особам авансовий внесок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за четвертий квартал 2021 року,
  • юридичним особам авансовий внесок транспортного податку за четвертий квартал 2021 року,
  • податок на додану вартість за грудень 2021 року,
  • акцизний податок за грудень 2021 року,
  • юридичним особам-платниками єдиного податку четвертої групи податкові зобов’язання, визначені в податкових деклараціях платника єдиного податку четвертої групи за четвертий квартал 2021 року.
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Джерело: Державна податкова служба України

Фото: Depositphotos

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