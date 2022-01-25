Державна податкова служба України нагадує, що 28 січня є останнім днем для сплати податку на доходи фізичних осіб.
Ідеться, зокрема, про оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:
- процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;
- процентів на вклади члена кредитної спілки.
До цього ж дня податок на доходи фізичних осіб мають сплатити і податкові агенти.
Сплачувати потрібно в разі, якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку за грудень 2021 року.
28 січня є останнім днем сплати єдиного внеску, нарахованого гірничими підприємствами за найманих працівників за грудень 2021 року.
31 січня є останнім днем для сплати за грудень 2021 року рентної плати за:
- користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини,
- користування радіочастотним ресурсом України,
- транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами,
- транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України
Крім того, до 31 січня потрібно внести:
- плату за землю (земельний податок та/або орендну плату за земельні ділянки державної або комунальної власності (крім громадян) за грудень 2021 року,
- юридичним особам авансовий внесок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за четвертий квартал 2021 року,
- юридичним особам авансовий внесок транспортного податку за четвертий квартал 2021 року,
- податок на додану вартість за грудень 2021 року,
- акцизний податок за грудень 2021 року,
- юридичним особам-платниками єдиного податку четвертої групи податкові зобов’язання, визначені в податкових деклараціях платника єдиного податку четвертої групи за четвертий квартал 2021 року.
Джерело: Державна податкова служба України