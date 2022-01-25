Державна податкова служба України нагадує, що 28 січня є останнім днем для сплати податку на доходи фізичних осіб.

Ідеться, зокрема, про оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:

процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;

процентів на вклади члена кредитної спілки.

До цього ж дня податок на доходи фізичних осіб мають сплатити і податкові агенти.

Сплачувати потрібно в разі, якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку за грудень 2021 року.

28 січня є останнім днем сплати єдиного внеску, нарахованого гірничими підприємствами за найманих працівників за грудень 2021 року.

31 січня є останнім днем для сплати за грудень 2021 року рентної плати за:

користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини,

користування радіочастотним ресурсом України,

транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами,

транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

Крім того, до 31 січня потрібно внести:

плату за землю (земельний податок та/або орендну плату за земельні ділянки державної або комунальної власності (крім громадян) за грудень 2021 року,

юридичним особам авансовий внесок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за четвертий квартал 2021 року,

авансовий внесок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за четвертий квартал 2021 року, юридичним особам авансовий внесок транспортного податку за четвертий квартал 2021 року,

авансовий внесок транспортного податку за четвертий квартал 2021 року, податок на додану вартість за грудень 2021 року,

акцизний податок за грудень 2021 року,

юридичним особам-платниками єдиного податку четвертої групи податкові зобов’язання, визначені в податкових деклараціях платника єдиного податку четвертої групи за четвертий квартал 2021 року.

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Джерело: Державна податкова служба України